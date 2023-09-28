В Днепре в больнице умерла бабушка, которую спасли из пожара на Савченко

Во время проведения разведки в горящей квартире ГСЧС-ники обнаружили женщину без сознания. 76-летнюю пострадавшую вынесли на улицу и передали медикам.
Бабушку госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения (состояние средней тяжести).
Врачи два дня боролись за ее жизнь, но, к сожалению, 26 сентября пострадавшая умерла.
Об этом сообщил «Информатор».
Выражаем искренние соболезнования родным и близким бабушки!
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