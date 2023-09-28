В Днепре в больнице умерла бабушка, которую спасли из пожара на Савченко

24 сентября в Днепре на улице Юрия Савченко горела квартира в девятиэтажном жилом доме.

Во время проведения разведки в горящей квартире ГСЧС-ники обнаружили женщину без сознания. 76-летнюю пострадавшую вынесли на улицу и передали медикам.

Бабушку госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения (состояние средней тяжести).

Врачи два дня боролись за ее жизнь, но, к сожалению, 26 сентября пострадавшая умерла.

Об этом сообщил «Информатор».

Выражаем искренние соболезнования родным и близким бабушки!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: