У Дніпрі з 2 по 11 жовтня вимикатимуть газ: повний перелік адрес

У Дніпрі анонсували чергові відключення газу.

Причина як завжди – проведення ремонтних робіт.

Співробітники Дніпровської філії Газмережі тимчасово обмежать подачу газу у жовтні за такими адресами:

2 жовтня: вул. Робоча, 18, корпуси 8, 9

3 жовтня: вул. Січових Стрільців, 27

вул. Херсонська, 9а

вул. Старокозацька, 41/43

4 жовтня: вул. Сташкова, 72

вул. Баха, 21

вул. Променева, 2к

вул. Морська, 18, 20

З 2 по 10 жовтня: вул. Берсенівська, 10, 12, 14, 16, 22, 34, 36, 74, 80

вул. Марії Приймаченко, 4, 2

З 4 по 9 жовтня: вул. Дубініна, 6

вул. Лазаряна, 2, 22

вул. Левка Лук’яненка, 16, 18, 20, 24

вул. Полігонна, 10б, 10д

Відключення запланували також у Дніпровському районі у с. Пашена балка: 11 жовтня: вул. Східна, 24, 25, 27, 29, 33, 34, 39, 45, 53, 53/а, 53/б

Газ повернуть, як тільки завершаться ремонтні роботи. При цьому споживачам необхідно забезпечити доступ працівникам газової компанії в кожне газифіковане помешкання.

У правилах безпеки зазначено, що усі об’єкти систем газопостачання і газове обладнання перед їх підключенням до наявних газопроводів, а також після ремонту підлягають зовнішньому огляду і опресовуванню повітрям. Пуск газу в газопровід без його зовнішнього огляду та контрольного опресовування не допускається.

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