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У Дніпрі з 2 по 11 жовтня вимикатимуть газ: повний перелік адрес

Сьогодні 11:26
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У Дніпрі анонсували чергові відключення газу.

Новости Днепра про У Дніпрі з 2 по 11 жовтня вимикатимуть газ: повний перелік адрес

Причина як завжди – проведення ремонтних робіт. 

Співробітники Дніпровської філії Газмережі тимчасово обмежать подачу газу у жовтні за такими адресами:

2 жовтня: 
  • вул. Робоча, 18, корпуси 8, 9
3 жовтня: 
  • вул. Січових Стрільців, 27
  • вул. Херсонська, 9а
  • вул. Старокозацька, 41/43
4 жовтня:
  • вул. Сташкова, 72
  • вул. Баха, 21
  • вул. Променева, 2к
  • вул. Морська, 18, 20
З 2 по 10 жовтня: 
  • вул. Берсенівська, 10, 12, 14, 16, 22, 34, 36, 74, 80
  • вул. Марії Приймаченко, 4, 2
З 4 по 9 жовтня:
  • вул. Дубініна, 6
  • вул. Лазаряна, 2, 22
  • вул. Левка Лук’яненка, 16, 18, 20, 24
  • вул. Полігонна, 10б, 10д
Відключення запланували також у Дніпровському районі у с. Пашена балка:
11 жовтня:
  • вул. Східна, 24, 25, 27, 29, 33, 34, 39, 45, 53, 53/а, 53/б
Газ повернуть, як тільки завершаться ремонтні роботи. При цьому споживачам необхідно забезпечити доступ працівникам газової компанії в кожне газифіковане помешкання.
 
У правилах безпеки зазначено, що усі об’єкти систем газопостачання і газове обладнання перед їх підключенням до наявних газопроводів, а також після ремонту підлягають зовнішньому огляду і опресовуванню повітрям. Пуск газу в газопровід без його зовнішнього огляду та контрольного опресовування не допускається.

 

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