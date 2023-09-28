У Дніпрі з 2 по 11 жовтня вимикатимуть газ: повний перелік адрес

Газ повернуть, як тільки завершаться ремонтні роботи. При цьому споживачам необхідно забезпечити доступ працівникам газової компанії в кожне газифіковане помешкання.
У правилах безпеки зазначено, що усі об’єкти систем газопостачання і газове обладнання перед їх підключенням до наявних газопроводів, а також після ремонту підлягають зовнішньому огляду і опресовуванню повітрям. Пуск газу в газопровід без його зовнішнього огляду та контрольного опресовування не допускається.
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"