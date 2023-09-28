Вихідні у жовтні-2023: скільки відпочиватимуть дніпряни та що святкуватимуть
Вихідні у жовтні-2023: скільки відпочиватимуть дніпряни та що святкуватимуть
Сьогодні 10:00
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Жовтень не за горами.
У другому місяці осені буде багато професійних свят і кілька важливих державних. Серед них – День захисників і захисниць України, День українського козацтва, День визволення України від фашистських загарбників.
Скільки відпочиватимуть дніпряни та що святкуватимуть – читайте у нашому матеріалі!
Коли будуть вихідні в жовтні-2023
Загалом у жовтні 31 календарний день, із них – 22 робочі дні та 9 вихідних.
Вихідні дні жовтня 2023: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 число.
Цього року ми вперше відзначатиме нову дату Дня захисників і захисниць – 1 жовтня. Зазвичай, коли свято припадає на вихідний, то потім він переноситься на найближчий будній день. Але через воєнний стан в країні, відповідно до закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, додаткові вихідні дні скасовуються. Тому вихідний день 1 жовтня, який випадає на неділю, не переноситься. Але в недержавних компаніях роботодавець може встановлювати додаткові вихідні на свій розсуд.
Свята в жовтні-2023
1 жовтня – День захисників і захисниць України, День українського козацтва, День працівників освіти (День вчителя), Міжнародний день літніх людей.
2 жовтня – Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора, Міжнародний день ненасильства.
4 жовтня – Всесвітній день тварин.
5 жовтня – Всесвітній день вчителів.
8 жовтня – День юриста, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби, День художника.
9 жовтня – Всесвітній день пошти, День ріелтора.
10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров’я, День працівників стандартизації та метрології, Європейський день боротьби проти смертної кари.
12 жовтня – День кадрового працівника.
15 жовтня – Всесвітній день сільської жінки, Міжнародний день білої тростини, День працівників харчової промисловості.
16 жовтня – Всесвітній день продовольства, День анестезіолога.
17 жовтня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів.
19 жовтня – Міжнародний день кредитних спілок.
20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози.
21 жовтня – День працівників целюлозно-паперової промисловості.
23 жовтня – День рекламіста (День працівників реклами), Всесвітній день інформації про розвиток, День Організації Об’єднаних Націй.
25 жовтня – День маркетолога.
28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників.
29 жовтня – День автомобіліста і дорожника, День працівників служби позавідомчої охорони.
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