Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Вихідні у жовтні-2023: скільки відпочиватимуть дніпряни та що святкуватимуть

Вихідні у жовтні-2023: скільки відпочиватимуть дніпряни та що святкуватимуть

Сьогодні 10:00
просмотров

Жовтень не за горами.

Новости Днепра про Вихідні у жовтні-2023: скільки відпочиватимуть дніпряни та що святкуватимуть

У другому місяці осені буде багато професійних свят і кілька важливих державних. Серед них – День захисників і захисниць України, День українського козацтва, День визволення України від фашистських загарбників.

Скільки відпочиватимуть дніпряни та що святкуватимуть – читайте у нашому матеріалі!

Коли будуть вихідні в жовтні-2023

Загалом у жовтні 31 календарний день, із них – 22 робочі дні та 9 вихідних.

Вихідні дні жовтня 2023: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 число.

Цього року ми вперше відзначатиме нову дату Дня захисників і захисниць – 1 жовтня. Зазвичай, коли свято припадає на вихідний, то потім він переноситься на найближчий будній день. Але через воєнний стан в країні, відповідно до закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, додаткові вихідні дні скасовуються. Тому вихідний день 1 жовтня, який випадає на неділю, не переноситься. Але в недержавних компаніях роботодавець може встановлювати додаткові вихідні на свій розсуд.

Новости Днепра про Вихідні у жовтні-2023: скільки відпочиватимуть дніпряни та що святкуватимуть

Свята в жовтні-2023

  • 1 жовтня – День захисників і захисниць України, День українського козацтва, День працівників освіти (День вчителя), Міжнародний день літніх людей.
  • 2 жовтня – Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора, Міжнародний день ненасильства.
  • 4 жовтня – Всесвітній день тварин.
  • 5 жовтня – Всесвітній день вчителів.
  • 8 жовтня – День юриста, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби, День художника.
  • 9 жовтня – Всесвітній день пошти, День ріелтора.
  • 10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров’я, День працівників стандартизації та метрології, Європейський день боротьби проти смертної кари.
  • 12 жовтня – День кадрового працівника.
  • 15 жовтня – Всесвітній день сільської жінки, Міжнародний день білої тростини, День працівників харчової промисловості.
  • 16 жовтня – Всесвітній день продовольства, День анестезіолога.
  • 17 жовтня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів.
  • 19 жовтня – Міжнародний день кредитних спілок.
  • 20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози.
  • 21 жовтня – День працівників целюлозно-паперової промисловості.
  • 23 жовтня – День рекламіста (День працівників реклами), Всесвітній день інформації про розвиток, День Організації Об’єднаних Націй.
  • 25 жовтня – День маркетолога.
  • 28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників.
  • 29 жовтня – День автомобіліста і дорожника, День працівників служби позавідомчої охорони.
  • 31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря.

Читайте також:

Новости Днепра про Вихідні у жовтні-2023: скільки відпочиватимуть дніпряни та що святкуватимутьУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі знайшли три протитанкові міни: лежали просто неба
Новини Дніпра
Сьогодні 09:01
У Кривому Розі знайшли три протитанкові міни: лежали просто неба

Учора, 27 вересня, у Кривому Розі на житловому масиві 44-й…

Сьогодні на Дніпропетровщині пролунають потужні вибухи: що сталося
Новини Дніпра
Сьогодні 08:00
Сьогодні на Дніпропетровщині пролунають потужні вибухи: що сталося

Без паніки!

У Дніпрі в лікарні померла бабуся, яку врятували з пожежі на Савченка
Новини Дніпра
Сьогодні 06:45
У Дніпрі в лікарні померла бабуся, яку врятували з пожежі на Савченка

24 вересня у Дніпрі на вулиці Юрія Савченка горіла квартира…

Жителька Дніпропетровщини створила банду, яка присвоїла 1,8 млн грн заощаджень пенсіонерів
Новини Дніпра
Вчора 22:03
Жителька Дніпропетровщини створила банду, яка присвоїла 1,8 млн грн заощаджень пенсіонерів

Банда працювала відразу в трьох областях України.

Наверх