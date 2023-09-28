Військовий облік для жінок з 1 жовтня: у МОЗ розповіли, що зміниться

З 1 жовтня 2023 року на військовий облік мають стати всі жінки-медики та жінки-фармацевти, які з певних причин там не перебували.

Чи щось зміниться з жовтня, розповіли у Міністерстві охорони здоров’я України.

Зазначається, що жодних змін для жінок-медиків та жінок-фармацевтів не буде, адже військовий облік для них обов’язковий вже понад 30 років.

Всі жінки віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту чи працюють за такими спеціальностями: лікар, стоматолог, акушер, сестра медична, фармацевт та провізор, науковий співробітник, керівник підрозділів в охороні здоровʼя тощо, вже мають перебувати на військовому обліку. Ця норма не нова та діє ще з 1992 року. Тому більшість жінок-медиків та жінок-фармацевтів вже перебуває на військовому обліку, – йдеться у повідомленні МОЗ.

При цьому зазначають, що раніше постановка на військовий облік жінок-медиків та жінок-фармацевтів працювала не досконало, через що частина медиків в ньому не враховані.

Аби стати на військовий облік, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, матимуть 3 роки – до 31 грудня 2026 року. Тобто кожна жінка вищезгаданої спеціальності, яка досі не перебуває на військовому обліку, має стати на нього протягом найближчих 3 років, – наголошують в МОЗ.

В повідомленні також сказано, що від січня 2023 року жінки, які навчаються на медичні або фармацевтичні спеціальності, ставляться на військовий облік одразу після закінчення навчання. Заклад освіти за 2 місяці до завершення навчання подає списки жінок-випускниць до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

У Міністерстві також підкреслили, що постановка на військовий облік НЕ дорівнює мобілізації. Облік необхідний лише для узагальнення даних про наявний резерв медиків в державі. Крім того, жодних змін з 1 жовтня 2023 року в умовах виїзду за кордон для жінок – НЕ буде.

Кожна жінка з медичною та фармацевтичною освітою може вільно перетинати державний кордон незалежно від того, перебуває вона на військовому обліку чи ні (наразі обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців та посадових осіб, які обіймають певні посади), – йдеться у повідомленні МОЗ.

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