У Дніпрі експрокурора судили за зловживання впливом: вирок здивує

У Дніпрі експрокурора місцевої прокуратури визнали винним у зловживанні впливом.

Про це йдеться у вироці Кіровського райсуду за ч. 2 ст. 369-2 КК.

Усе сталося ще в березні 2020 року, коли до прокурора звернулася жінка, яка сподівалася уникнути покарання і хотіла, щоб посадовець вплинув на службових осіб Соборного відділу поліції. Дніпрянку підозрювали у незаконному зберіганні наркотиків.

Згодом прокурор вдруге зустрівся з жінкою та повідомив, що їй загрожує реальна підозра та тримання в СІЗО, після чого вона може отримати реальний термін. Водночас у нього є знайомий начальник слідчого відділу поліції, який за винагороду зможе відмазати підозрювану.

Надалі прокурор збільшив розмір хабаря до семи тисяч доларів повідомив, що жінці загрожує кримінальна відповідальність за більш тяжкий злочин (ч.3 ст.307 КК). 23 квітня 2020 року прокурор одержав цю суму і був викритий на гарячому.

Під час суду заявниця розповіла, що її та друга, у якого з собою були наркотики, одного разу зупинили правоохоронці. Товариш попросив взяти вину на себе і вона погодилася. Згодом жінка звернулася до знайомого прокурора за порадою. Обвинувачений посадовець зазначив, що дніпрянці треба готувати для передачі йому не менше двох тисяч доларів, але краще три тисячі за вплив на осіб, які уповноважені прийняти рішення у справі, і буде «все буде нормально».

Після цього жінка звернулася до поліції. Через декілька тижнів прокурор сповістив дніпрянку про те, що треба більше грошей, і якщо хабаря не буде, тоді її очікують негативні наслідки.

Колишнього прокурора судили з вересня 2020 року. Спочатку йому інкримінували зловживання впливом, поєднане з вимаганням (ч.3 ст.369-2 КК). Але 13 квітня 2023 обвинувачення помʼякшили, виключивши ознаки вимагання (ч.2 ст.369-2 КК).

Після цього експосадовець повністю визнав вину і підтвердив обставини справи. Його оштрафували на 25,5 тис. гривень. За початковою кваліфікацією обвинуваченому загрожувало від 3 до 8 років ув’язнення із конфіскацією майна.

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