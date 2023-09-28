У ДТЕК розповіли, чи будуть відключення світла взимку

Енергетики та влада роблять все можливе, щоб відключень не було взагалі. Якщо атаки на енергосистему продовжаться – пройти зиму без відключень буде складно. Всі працюють на те, щоб відключення були менш тривалими і менш частими, ніж минулої зими, – зазначив Сахарук.
Значну частину було відновлено, але не все. Все відновити за цих умов і за цей час просто неможливо, – сказав виконавчий директор ДТЕК.
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