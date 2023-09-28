У ДТЕК розповіли, чи будуть відключення світла взимку

Зима наближається.

До чого готуватися українцям та чи будуть відключення світла, розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі “Енергія бізнесу”.

За його словами, енергетики та влада роблять все можливе, щоб відключень не було взагалі. Але якщо росіяни знову будуть атакувати енергосистему – пройти зиму без відключень буде складно.

Енергетики та влада роблять все можливе, щоб відключень не було взагалі. Якщо атаки на енергосистему продовжаться – пройти зиму без відключень буде складно. Всі працюють на те, щоб відключення були менш тривалими і менш частими, ніж минулої зими, – зазначив Сахарук.

Також він розповів, що станом на кінець минулої зими пошкоджено чи зруйновано повністю було 50% об’єктів енергосистеми.

Значну частину було відновлено, але не все. Все відновити за цих умов і за цей час просто неможливо, – сказав виконавчий директор ДТЕК.

У будь-якому разі не варто панікувати та накручувати себе, ми обов’язково вистоїмо та переможемо!