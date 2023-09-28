Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У ДТЕК розповіли, чи будуть відключення світла взимку

Сьогодні 08:30
просмотров

Зима наближається.

Новости Днепра про У ДТЕК розповіли, чи будуть відключення світла взимку

До чого готуватися українцям та чи будуть відключення світла, розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі “Енергія бізнесу”.
 
За його словами, енергетики та влада роблять все можливе, щоб відключень не було взагалі. Але якщо росіяни знову будуть атакувати енергосистему – пройти зиму без відключень буде складно.
 
Енергетики та влада роблять все можливе, щоб відключень не було взагалі. Якщо атаки на енергосистему продовжаться – пройти зиму без відключень буде складно. Всі працюють на те, щоб відключення були менш тривалими і менш частими, ніж минулої зими, – зазначив Сахарук.
 
Також він розповів, що станом на кінець минулої зими пошкоджено чи зруйновано повністю було 50% об’єктів енергосистеми.
 
Значну частину було відновлено, але не все. Все відновити за цих умов і за цей час просто неможливо, – сказав виконавчий директор ДТЕК.
 
У будь-якому разі не варто панікувати та накручувати себе, ми обов’язково вистоїмо та переможемо!
 

Новости Днепра про У ДТЕК розповіли, чи будуть відключення світла взимкуУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Останній раз бачили біля жіночого монастиря: на Дніпропетровщині розшукують 57-річного чоловіка
Новини Дніпра
Сьогодні 07:15
Останній раз бачили біля жіночого монастиря: на Дніпропетровщині розшукують 57-річного чоловіка

Потрібна ваша допомога!

У Дніпрі зливали нечистоти в Аптекарську балку
Новини Дніпра
Вчора 21:25
У Дніпрі зливали нечистоти в Аптекарську балку

Жителі приватного сектору забруднювали струмок, який протікає через Аптекарську балку.

У небі над Дніпром зійде “фатальна” Суперповня: коли спостерігати незвичайне явище
Новини Дніпра
Вчора 20:41
У небі над Дніпром зійде “фатальна” Суперповня: коли спостерігати незвичайне явище

Останню Суперповню 2023 року можна побачити у п'ятницю, 29 вересня.

Заряджайте все: у Дніпрі подекуди 28 вересня вимкнуть світло на 10 годин
Новини Дніпра
Вчора 19:26
Заряджайте все: у Дніпрі подекуди 28 вересня вимкнуть світло на 10 годин

У четвер, 28 вересня, теж вимикатимуть світло.

Наверх