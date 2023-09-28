Сьогодні на Дніпропетровщині пролунають потужні вибухи: що сталося - Днепр Инфо
Сьогодні на Дніпропетровщині пролунають потужні вибухи: що сталося
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Сегодня 08:00

Без паніки!

Новости Днепра про Сьогодні на Дніпропетровщині пролунають потужні вибухи: що сталося

Сьогодні, 28 вересня, у Кривому Розі пролунають потужні вибухи.

Але не треба хвилюватися – вони виробничі.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Так, о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№3» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони), о 14:00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони), о 15:00 – у кар’єрі «Глеюватський» ПрАТ «ЦГЗК» (Покровський район).

Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Проте, будь ласка, не ігноруйте тривоги!

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