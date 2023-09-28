В Днепре экспрокурора судили за злоупотребление влиянием: приговор удивит

В Днепре экспрокурор местной прокуратуры признан виновным в злоупотреблении влиянием.

Об этом говорится в приговоре Кировского райсуда по ч. 2 ст. 369-2 УК.

Все произошло еще в марте 2020 года, когда к прокурору обратилась женщина, которая надеялась избежать наказания и хотела, чтобы чиновник повлиял на должностных лиц Соборного отдела полиции. Днепрянка подозревалась в незаконном хранении наркотиков.

Впоследствии прокурор во второй раз встретился с женщиной и сообщил, что ей грозит реальное подозрение и содержание в СИЗО, после чего она может получить срок. В то же время у него есть знакомый начальник следственного отдела полиции, который за вознаграждение сможет отмазать подозреваемую.

В дальнейшем прокурор увеличил размер взятки до семи тысяч долларов, сообщил, что женщине грозит уголовная ответственность за более тяжкое преступление (ч.3 ст.307 УК). 23 апреля 2020 года прокурор получил эту сумму и был разоблачен с поличным.

Во время суда заявительница рассказала, что ее и друга, у которого были наркотики, однажды остановили правоохранители. Товарищ попросил взять вину на себя, и она согласилась. Впоследствии женщина обратилась к знакомому прокурору за советом. Обвиняемый чиновник отметил, что днепрянке нужно готовить для передачи ему не менее двух тысяч долларов, но лучше три тысячи за влияние на лиц, уполномоченных принять решение по делу, и будет «все будет нормально».

После этого женщина обратилась в полицию. Через несколько недель прокурор сообщил днепрянке о том, что нужно больше денег, и если взятки не будет, тогда ее ожидают негативные последствия.

Бывшего прокурора судили с сентября 2020 года. Первоначально ему инкриминировали злоупотребление влиянием, сопряженное с вымогательством (ч.3 ст.369-2 УК). Но 13 апреля 2023 года обвинения смягчились, исключив признаки вымогательства (ч.2 ст.369-2 УК).

После этого экс-чиновник полностью признал вину и подтвердил обстоятельства дела. Его оштрафовали на 25,5 тысяч гривен. По начальной квалификации обвиняемому грозило от 3 до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: