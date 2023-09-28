Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре экспрокурора судили за злоупотребление влиянием: приговор удивит

В Днепре экспрокурора судили за злоупотребление влиянием: приговор удивит

Сегодня 10:30
просмотров

В Днепре экспрокурор местной прокуратуры признан виновным в злоупотреблении влиянием.

Новости Днепра про В Днепре экспрокурора судили за злоупотребление влиянием: приговор удивит

Об этом говорится в приговоре Кировского райсуда по ч. 2 ст. 369-2 УК.

Все произошло еще в марте 2020 года, когда к прокурору обратилась женщина, которая надеялась избежать наказания и хотела, чтобы чиновник повлиял на должностных лиц Соборного отдела полиции. Днепрянка подозревалась в незаконном хранении наркотиков.

Впоследствии прокурор во второй раз встретился с женщиной и сообщил, что ей грозит реальное подозрение и содержание в СИЗО, после чего она может получить срок. В то же время у него есть знакомый начальник следственного отдела полиции, который за вознаграждение сможет отмазать подозреваемую.

В дальнейшем прокурор увеличил размер взятки до семи тысяч долларов, сообщил, что женщине грозит уголовная ответственность за более тяжкое преступление (ч.3 ст.307 УК). 23 апреля 2020 года прокурор получил эту сумму и был разоблачен с поличным.

Во время суда заявительница рассказала, что ее и друга, у которого были наркотики, однажды остановили правоохранители. Товарищ попросил взять вину на себя, и она согласилась. Впоследствии женщина обратилась к знакомому прокурору за советом. Обвиняемый чиновник отметил, что днепрянке нужно готовить для передачи ему не менее двух тысяч долларов, но лучше три тысячи за влияние на лиц, уполномоченных принять решение по делу, и будет «все будет нормально».

После этого женщина обратилась в полицию. Через несколько недель прокурор сообщил днепрянке о том, что нужно больше денег, и если взятки не будет, тогда ее ожидают негативные последствия.

Бывшего прокурора судили с сентября 2020 года. Первоначально ему инкриминировали злоупотребление влиянием, сопряженное с вымогательством (ч.3 ст.369-2 УК). Но 13 апреля 2023 года обвинения смягчились, исключив признаки вымогательства (ч.2 ст.369-2 УК).

После этого экс-чиновник полностью признал вину и подтвердил обстоятельства дела. Его оштрафовали на 25,5 тысяч гривен. По начальной квалификации обвиняемому грозило от 3 до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре экспрокурора судили за злоупотребление влиянием: приговор удивитУкраїнська Новости Днепра про В Днепре экспрокурора судили за злоупотребление влиянием: приговор удивитРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Первая электростанция, казаки и изготовление карет: что известно про Игрень в Днепре
Новости Днепра
Сегодня 12:56
Первая электростанция, казаки и изготовление карет: что известно про Игрень в Днепре

Территория массива Игрень стала частью Днепра менее 50 лет назад.…

В Днепре со 2 по 11 октября будут выключать газ: полный список адресов
Новости Днепра
Сегодня 11:26
В Днепре со 2 по 11 октября будут выключать газ: полный список адресов

В Днепре анонсировали очередные отключения газа.

В Днепровском районе под колесами электропоезда погиб 16-летний парень
Новости Днепра
Сегодня 11:21
В Днепровском районе под колесами электропоезда погиб 16-летний парень

Вчера в Днепровском районе произошла ужасная трагедия.

Активные экскурсии и особенная атмосфера: в Днепре в выходные будет работать ботсад
Новости Днепра
Сегодня 10:43
Активные экскурсии и особенная атмосфера: в Днепре в выходные будет работать ботсад

Хорошая новость!

Последние новости

Первая электростанция, казаки и изготовление карет: что известно про Игрень в Днепре
Первая электростанция, казаки и изготовление карет: что известно про Игрень в Днепре

Территория массива Игрень стала частью Днепра менее 50 лет назад. У всех жителей города она ассоциируется только с одним местом – психиатрической больницей, которая является одной из самых больших во всей Украине. Но местность имеет богатую и интересную историю.

Сегодня 12:56
4
просмотров
В Днепре со 2 по 11 октября будут выключать газ: полный список адресов
В Днепре со 2 по 11 октября будут выключать газ: полный список адресов

В Днепре анонсировали очередные отключения газа.

Сегодня 11:26
4
просмотров
В Днепровском районе под колесами электропоезда погиб 16-летний парень
В Днепровском районе под колесами электропоезда погиб 16-летний парень

Вчера в Днепровском районе произошла ужасная трагедия.

Сегодня 11:21
3
просмотров
Активные экскурсии и особенная атмосфера: в Днепре в выходные будет работать ботсад
Активные экскурсии и особенная атмосфера: в Днепре в выходные будет работать ботсад

Хорошая новость!

Сегодня 10:43
4
просмотров
В Кривом Роге нашли три противотанковые мины: лежали под открытым небом
В Кривом Роге нашли три противотанковые мины: лежали под открытым небом

Вчера, 27 сентября, в Кривом Роге на жилом массиве 44-й квартал обнаружили три противотанковые мины.

Сегодня 09:01
4
просмотров
В ДТЭК рассказали, будут ли отключения света зимой
В ДТЭК рассказали, будут ли отключения света зимой

Зима близко.

Сегодня 08:30
4
просмотров
Сегодня на Днепропетровщине прогремят мощные взрывы: что произошло
Сегодня на Днепропетровщине прогремят мощные взрывы: что произошло

Без паники!

Сегодня 08:00
12
просмотров
Последний раз видели возле женского монастыря: на Днепропетровщине разыскивают 57-летнего мужчину
Последний раз видели возле женского монастыря: на Днепропетровщине разыскивают 57-летнего мужчину

Нужна ваша помощь!

Сегодня 07:15
6
просмотров
В Днепре в больнице умерла бабушка, которую спасли из пожара на Савченко
В Днепре в больнице умерла бабушка, которую спасли из пожара на Савченко

24 сентября в Днепре на улице Юрия Савченко горела квартира в девятиэтажном жилом доме.

Сегодня 06:45
3
просмотров
Ясно и без осадков: погода в Днепре на 28 сентября
Ясно и без осадков: погода в Днепре на 28 сентября

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня 06:15
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх