Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре можно посетить сразу 5 музеев по одному билету

Сегодня 14:39
просмотров

25 мая жители Днепра могут посетить пять музеев по одному билету.

Новости Днепра про В Днепре можно посетить сразу 5 музеев по одному билету

В Днепре 25 мая в 15:00, 16:00, 17:00 проведут «Ночь музеев». В рамках мероприятия горожане смогут посетить сразу 5 музеев по одному билету.

Об этом сообщили в Музее истории Днепра в Facebook.

Заведения объединились в один маршрут:

  • Музей истории Днепра — театрализованная экскурсия «Днепр под микроскопом»;
  • Музей Вадима Сидура. Днепр — театрализованное действо “Соцреализм vs Авангардизм;
  • Днепровский Художественный Музей — экскурсии по выставкам к 110-летию музея и уникальный экспонат с детективной историей, который можно увидеть впервые;
  • Днепропетровский Национальный исторический музей им. Яворницкого — театрализованная экскурсия и мастер-классы под открытым небом;
  • Технический музей «Машины Времени» — экскурсии и выставка ретро-авто при необычном освещении залов, показ пленочных документальных фильмов.

Новости Днепра про В Днепре можно посетить сразу 5 музеев по одному билету

Посетителям обеспечат транспортное соединение между музеями и гида. Также организаторы гарантируют увлекательные театрализованные перформансы, необычные музейные действа, незабываемые эмоции и впечатления;

Купить билет на «Ночь музеев» можно по ссылке. Также можно посетить музеи самостоятельно. Детали по телефону: 0952940009.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре можно посетить сразу 5 музеев по одному билетуУкраїнська Новости Днепра про В Днепре можно посетить сразу 5 музеев по одному билетуРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре грузовик перевернулся на бок: есть пострадавшие
    Новости Днепра
    Сегодня 14:45
    В Днепре грузовик перевернулся на бок: есть пострадавшие

    Сегодня, 23 мая, в 12.44 Служба спасения получила сообщение о…

    Призрак эпохи: история полуразрушенного катера, который много лет стоит у речпорта в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 14:31
    Призрак эпохи: история полуразрушенного катера, который много лет стоит у речпорта в Днепре

    Вот уже несколько лет недалеко от здания порта в Днепре…

    В Днепре снесут стелу на въезде в город: будут ли устанавливать новую
    Новости Днепра
    Сегодня 14:07
    В Днепре снесут стелу на въезде в город: будут ли устанавливать новую

    В Днепре не будут устанавливать новую стелу на въезде в…

    На Днепропетровщине мужчина убил хозяина дома, потому что ему не налил водки
    Новости Днепра
    Сегодня 13:29
    На Днепропетровщине мужчина убил хозяина дома, потому что ему не налил водки

    Злоумышленник ворвался в чужую хату и требовал бутылку водки.

    Последние новости

    В Днепре грузовик перевернулся на бок: есть пострадавшие
    В Днепре грузовик перевернулся на бок: есть пострадавшие

    Сегодня, 23 мая, в 12.44 Служба спасения получила сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Журналистов в Индустриальном районе Днепра.

    Сегодня 14:45
    1
    просмотров
    Призрак эпохи: история полуразрушенного катера, который много лет стоит у речпорта в Днепре
    Призрак эпохи: история полуразрушенного катера, который много лет стоит у речпорта в Днепре

    Вот уже несколько лет недалеко от здания порта в Днепре в воде стоит старый ржавый катер. Он наполовину ушел на дно, хоть и находится у берега. На нем еще сохранились остатки былой белой краски, но большая часть корпуса проржавела.

    Сегодня 14:31
    1
    просмотров
    В Днепре снесут стелу на въезде в город: будут ли устанавливать новую
    В Днепре снесут стелу на въезде в город: будут ли устанавливать новую

    В Днепре не будут устанавливать новую стелу на въезде в город.

    Сегодня 14:07
    3
    просмотров
    Столб дыма виден за километры: возле Днепра подожгли заросли камыша.
    Столб дыма виден за километры: возле Днепра подожгли заросли камыша.

    Сьогодні, 23 травня, у Синельниківському районі невідомі підпалили очерет, що спровокувало масштабну пожежу.

    Сегодня 13:42
    4
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина убил хозяина дома, потому что ему не налил водки
    На Днепропетровщине мужчина убил хозяина дома, потому что ему не налил водки

    Злоумышленник ворвался в чужую хату и требовал бутылку водки.

    Сегодня 13:29
    1
    просмотров
    Дюжина птенцов: в ботсаду Днепра неожиданное пополнение (ФОТО)
    Дюжина птенцов: в ботсаду Днепра неожиданное пополнение (ФОТО)

    В ботсаду Днепра неожиданное пополнение.

    Сегодня 12:39
    2
    просмотров
    Спортсмены из Днепра завоевали 11 медалей на Чемпионате Европы в Болгарии
    Спортсмены из Днепра завоевали 11 медалей на Чемпионате Европы в Болгарии

    Каратисты из Днепра в составе национальной сборной команды Украины на прошедшем в Болгарии Чемпионате Европы завоевали 11 медалей.

    Сегодня 12:37
    1
    просмотров
    ВПЛ, проживающие на Днепропетровщине, могут бесплатно получить очки для зрения
    ВПЛ, проживающие на Днепропетровщине, могут бесплатно получить очки для зрения

    Внутри перемещенные лица, имеющие проблеми со зрением и проживающие в Днепропетровской области, могут бесплатно получить очки.

    Сегодня 12:34
    3
    просмотров
    По центру бывшего проспекта Гагарина в Днепре раньше ездил трамвай: уникальные фото
    По центру бывшего проспекта Гагарина в Днепре раньше ездил трамвай: уникальные фото

    Все жители Днепра знают, что трамвайный маршрут №1 следует из центра или в центр города параллельно проспекту Науки (бывший Гагарина), но в Днепре некоторое время трамвайная линия проходила прямо по проспекту. Там, где сегодня ездят автомобили.

    Сегодня 12:27
    5
    просмотров
    Житель Днепра похитил щенка в общественном транспорте
    Житель Днепра похитил щенка в общественном транспорте

    В Днепре мужчина украл щенка в общественном транспорте.

    Сегодня 11:54
    35
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх