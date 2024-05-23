В Днепре можно посетить сразу 5 музеев по одному билету

В Днепре 25 мая в 15:00, 16:00, 17:00 проведут «Ночь музеев». В рамках мероприятия горожане смогут посетить сразу 5 музеев по одному билету.
Об этом сообщили в Музее истории Днепра в Facebook.
Заведения объединились в один маршрут:
Посетителям обеспечат транспортное соединение между музеями и гида. Также организаторы гарантируют увлекательные театрализованные перформансы, необычные музейные действа, незабываемые эмоции и впечатления;
Купить билет на «Ночь музеев» можно по ссылке. Также можно посетить музеи самостоятельно. Детали по телефону: 0952940009.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 23 мая, в 12.44 Служба спасения получила сообщение о…
Вот уже несколько лет недалеко от здания порта в Днепре…
В Днепре не будут устанавливать новую стелу на въезде в…
Злоумышленник ворвался в чужую хату и требовал бутылку водки.
Сегодня, 23 мая, в 12.44 Служба спасения получила сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Журналистов в Индустриальном районе Днепра.
Вот уже несколько лет недалеко от здания порта в Днепре в воде стоит старый ржавый катер. Он наполовину ушел на дно, хоть и находится у берега. На нем еще сохранились остатки былой белой краски, но большая часть корпуса проржавела.
В Днепре не будут устанавливать новую стелу на въезде в город.
Сьогодні, 23 травня, у Синельниківському районі невідомі підпалили очерет, що спровокувало масштабну пожежу.
Злоумышленник ворвался в чужую хату и требовал бутылку водки.
В ботсаду Днепра неожиданное пополнение.
Каратисты из Днепра в составе национальной сборной команды Украины на прошедшем в Болгарии Чемпионате Европы завоевали 11 медалей.
Внутри перемещенные лица, имеющие проблеми со зрением и проживающие в Днепропетровской области, могут бесплатно получить очки.
Все жители Днепра знают, что трамвайный маршрут №1 следует из центра или в центр города параллельно проспекту Науки (бывший Гагарина), но в Днепре некоторое время трамвайная линия проходила прямо по проспекту. Там, где сегодня ездят автомобили.
В Днепре мужчина украл щенка в общественном транспорте.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!