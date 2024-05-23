В Днепре можно посетить сразу 5 музеев по одному билету

Купить билет на «Ночь музеев» можно по ссылке . Также можно посетить музеи самостоятельно. Детали по телефону: 0952940009.

Посетителям обеспечат транспортное соединение между музеями и гида. Также организаторы гарантируют увлекательные театрализованные перформансы, необычные музейные действа, незабываемые эмоции и впечатления;

Об этом сообщили в Музее истории Днепра в Facebook.

В Днепре 25 мая в 15:00, 16:00, 17:00 проведут «Ночь музеев». В рамках мероприятия горожане смогут посетить сразу 5 музеев по одному билету.

25 мая жители Днепра могут посетить пять музеев по одному билету.

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