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В Днепре сносят памятник Ломоносову (ФОТО)

Сегодня 11:42
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В Днепре сносят Ломоносова

Новости Днепра про В Днепре сносят памятник Ломоносову (ФОТО)

В пятницу 6 января утром коммунальщики начали демонтаж памятника российскому ученому Михаилу Ломоносову.

Монумент расположен напротив корпуса Днепровской политехники (НГУ) и рядом с историческим музеем.

На некоторое время памятник разместят на территории одного из коммунальных предприятий, а в дальнейшем могут подарить студентам Днепровской политехники.

Новости Днепра про В Днепре сносят памятник Ломоносову (ФОТО)

фб: Serhii Pedashenko

Новости Днепра про В Днепре сносят памятник Ломоносову (ФОТО)

Напомним, в Днепре уже демонтировали памятники Александру Пушкину, Володе Дубинину, советскому летчику Чкалову, Ефиму Пушкину (известный как Танк), Александру Матросову. Ломоносов был последним кого собирались сносить. Это делали согласно решению исполнительного комитета №1055, в котором говорится о демонтаже 8 монументов советской эпохи.

Памятники планируют разместить в разных музеях, как экспонаты советского наследия.

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