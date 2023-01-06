У Дніпрі зносять пам’ятник Ломоносову (ФОТО)

У Дніпрі зносять Ломоносова

У п’ятницю 6 січня, зранку комунальники почали демонтаж пам’ятника російському вченому Михайлу Ломоносову.

Монумент розташований навпроти корпусу Дніпровської політехніки (НГУ) та поруч з історичним музеєм.

Поки що пам’ятник розмістять на території одного із комунальних підприємств, а в подальшому можуть подарувати студентам Дніпровської політехніки.

Нагадаємо, у Дніпрі вже демонтували пам’ятники Олександру Пушкіну, Володі Дубініну, радянському льотчику Чкалову, Юхиму Пушкіну (відомий як Танк), Олександру Матросову. Ломоносов був останнім кого наразі збиралися зносити. Це робили згідно з рішенням виконавчого комітету №1055, у якому йдеться про демонтаж 8 монументів радянської епохи.

Пам’ятники планують розмістити в різних музеях, як експонати радянської спадщини.

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