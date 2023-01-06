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  • Мер Дніпра розповів про подальшу долю знесених пам’ятників та анонсував демонтаж нового

Мер Дніпра розповів про подальшу долю знесених пам’ятників та анонсував демонтаж нового

Сьогодні 11:17
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Міський голова Дніпра розповів, куди дінуть знесені пам'ятники та анонсував демонтаж монумента присвяченого Магрелову.

Новости Днепра про Мер Дніпра розповів про подальшу долю знесених пам'ятників та анонсував демонтаж нового

Мер Дніпра відповідаючи на питання дніпрянки про подальшу долю пам’ятників зазначив, що ніякого вандалізму не буде та монументи розмістять в музеях, як тоталітарну спадщину.

«Пушкін поїде в Музей Міста. Ломоносова плануємо подарувати Політехниці – нехай студенти розважаються. Чкалов та Дубінін у майбутньому скоріше будуть експонатами музея тоталітаризму.

Танк поїде в Діораму. Вирішуємо. В кожному випадку – ніякого вандалізму», – написав Борис Філатов.

Крім цього, він розповів, що пам’ятник Василю Маргелову (генералу та воєначальнику радянської армії) можуть передати десантникам. Зазначимо, що поки що офіційно про знесення цього монументу не повідомлялося, тому скоріш за все, це плани на майбутнє.

Новости Днепра про Мер Дніпра розповів про подальшу долю знесених пам'ятників та анонсував демонтаж нового

Нагадаємо, що у Дніпрі згідно з рішенням виконавчого комітету №1055 відбувається демонтаж 8 монументів радянської епохи.

На черзі пам’ятник Ломоносову.

Новости Днепра про Мер Дніпра розповів про подальшу долю знесених пам'ятників та анонсував демонтаж новогоУкраїнська

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