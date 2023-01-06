Перший рівень небезпеки: у Дніпрі попереджають про метеорологічне явище

Пориви вітру - 15-20 м/с.

Сьогодні, 6 січня, синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології прогнозують у Дніпрі та області складні погодні умови.

Так, вдень очікуються пориви північного вітру 15-20 м/с.

Рівень небезпечності – перший (жовтий).

Тому, виходячи на вулицю, не забувайте про шарф та рукавиці! Бережіть себе!

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