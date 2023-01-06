Перший рівень небезпеки: у Дніпрі попереджають про метеорологічне явище

Сьогодні, 6 січня, синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології прогнозують у Дніпрі та області складні погодні умови.
Так, вдень очікуються пориви північного вітру 15-20 м/с.
Рівень небезпечності – перший (жовтий).
Тому, виходячи на вулицю, не забувайте про шарф та рукавиці! Бережіть себе!
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