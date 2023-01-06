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  • Мэр Днепра рассказал о дальнейшей судьбе снесенных памятников и анонсировал демонтаж Маргелова

Мэр Днепра рассказал о дальнейшей судьбе снесенных памятников и анонсировал демонтаж Маргелова

Сегодня 11:17
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Мэр Днепра рассказал, куда денут снесенные памятники и анонсировал демонтаж монумента посвященного Магрелову.

Новости Днепра про Мэр Днепра рассказал о дальнейшей судьбе снесенных памятников и анонсировал демонтаж Маргелова

Мэр Днепра, отвечая на вопросы днепрянки о дальнейшей судьбе памятников, отметил, что никакого вандализма не будет и монументы разместят в музеях, как тоталитарное наследие.

«Пушкин уедет в Музей Города. Ломоносова планируем подарить Политехнике – пусть студенты развлекаются. Чкалов и Дубинин в будущем будут экспонатами музея тоталитаризма.

Танк уедет в Диораму. Решаем. В любом случае – никакого вандализма», – написал Борис Филатов.

Кроме того, он рассказал, что памятник Василию Маргелову (генералу и военачальнику советской армии) могут передать десантникам. Отметим, что пока официально о сносе этого монумента не сообщалось, поэтому, скорее всего, это планы на будущее.

Новости Днепра про Мэр Днепра рассказал о дальнейшей судьбе снесенных памятников и анонсировал демонтаж Маргелова

Напомним, что в Днепре согласно решению исполнительного комитета №1055 проходит демонтаж 8 монументов советской эпохи.

На очереди памятник Ломоносову.

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