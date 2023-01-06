Мэр Днепра рассказал о дальнейшей судьбе снесенных памятников и анонсировал демонтаж Маргелова

Мэр Днепра, отвечая на вопросы днепрянки о дальнейшей судьбе памятников, отметил, что никакого вандализма не будет и монументы разместят в музеях, как тоталитарное наследие.
«Пушкин уедет в Музей Города. Ломоносова планируем подарить Политехнике – пусть студенты развлекаются. Чкалов и Дубинин в будущем будут экспонатами музея тоталитаризма.
Танк уедет в Диораму. Решаем. В любом случае – никакого вандализма», – написал Борис Филатов.
Кроме того, он рассказал, что памятник Василию Маргелову (генералу и военачальнику советской армии) могут передать десантникам. Отметим, что пока официально о сносе этого монумента не сообщалось, поэтому, скорее всего, это планы на будущее.
Напомним, что в Днепре согласно решению исполнительного комитета №1055 проходит демонтаж 8 монументов советской эпохи.
На очереди памятник Ломоносову.
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