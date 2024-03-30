В Днепре слышали звуки взрывов: что известно

В Днепре во время тревоги слышали звук, похожий на взрыв.

В субботу, 30 марта, жители Днепра сообщали о звуке похожем на взрыв, который слышали во время тревоги.

Шестая за день тревога началась в 14:09. Через 40 минут в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ написали про ракетную угрозу для Днепра.

Ракета по направлению Днепра, — говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ

По состоянию на 15.00 тревога продолжается.

Ждем отчета от Воздушного командования «Схід».

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Воздушное командование Схід сообщило об успешном уничтожении управляемой крылатой ракеты.

Около 14.50 в Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование «Схід» уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, — говорится в сообщении.

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