У Дніпрі чули звуки вибухів: що відомо

У суботу, 30 березня, мешканці Дніпра повідомляли про звук схожий на вибух, який чули під час тривоги.
Шоста за день тривога розпочалася о 14:09. Через 40 хвилин у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ написали про ракетну загрозу для Дніпра.
Ракета в напрямку Дніпра, – йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ
Станом на 15:00 тривога триває.
Чекаємо звіт від Повітряного командування “Схід”.
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Повітряне командування Схід повідомило про успішне знищення керованої крилатої ракети.
Близько 14.50 в Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59, – йдеться у повідомленні.
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