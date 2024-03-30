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У Дніпрі чули звуки вибухів: що відомо

Сьогодні 15:03
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У Дніпрі під час тривоги чули звук схожий на вибух.

Новости Днепра про У Дніпрі чули звуки вибухів: що відомо

У суботу, 30 березня, мешканці Дніпра повідомляли про звук схожий на вибух, який чули під час тривоги.

Шоста за день тривога розпочалася о 14:09. Через 40 хвилин у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ написали про ракетну загрозу для Дніпра. 

Ракета в напрямку Дніпра, – йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ

Новости Днепра про У Дніпрі чули звуки вибухів: що відомо

Станом на 15:00 тривога триває. 

Чекаємо звіт від Повітряного командування “Схід”.

Оновлено:

Повітряне командування Схід повідомило про успішне знищення керованої крилатої ракети.

Близько 14.50 в Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про У Дніпрі чули звуки вибухів: що відомо

 

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Новости Днепра про У Дніпрі чули звуки вибухів: що відомоУкраїнська

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