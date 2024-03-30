У Дніпрі чули звуки вибухів: що відомо

У Дніпрі під час тривоги чули звук схожий на вибух.

У суботу, 30 березня, мешканці Дніпра повідомляли про звук схожий на вибух, який чули під час тривоги.

Шоста за день тривога розпочалася о 14:09. Через 40 хвилин у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ написали про ракетну загрозу для Дніпра.

Ракета в напрямку Дніпра, – йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ

Станом на 15:00 тривога триває.

Чекаємо звіт від Повітряного командування “Схід”.

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Повітряне командування Схід повідомило про успішне знищення керованої крилатої ракети.

Близько 14.50 в Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59, – йдеться у повідомленні.

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