Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре слышали взрыв: что известно

Сегодня 17:00
просмотров

Тревога продолжается – будьте в безопасных местах!

Новости Днепра про В Днепре слышали взрыв: что известно

В Днепре во время воздушной тревоги слышали взрыв.

Как сообщали в Воздушных силах, в направлении города летела ракета.

Ракета в направлении Днепра! – сообщили в ВС.

Новости Днепра про В Днепре слышали взрыв: что известно

Отметим, мониторинговые каналы писали, что работает ПВО.

Ждем официальную информацию от ОВА!

Обновлено: 17:29 – отбой!

Читайте также:

 

Новости Днепра про В Днепре слышали взрыв: что известноУкраїнська Новости Днепра про В Днепре слышали взрыв: что известноРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Когда жители Днепра будут праздновать Крещение, Татьяны и другие церковные праздники в январе: новые даты
Новости Днепра
Сегодня 17:57
Когда жители Днепра будут праздновать Крещение, Татьяны и другие церковные праздники в январе: новые даты

Церковники напомнили новые даты церковных праздников в январе.

В Днепровском районе во время тревоги сбили ракету Х-59
Новости Днепра
Сегодня 17:46
В Днепровском районе во время тревоги сбили ракету Х-59

В Днепре во время тревоги, которая длилась с 15:57 до…

Что ждет жителей Днепра в 2024 году: перечень нововведений
Новости Днепра
Сегодня 17:25
Что ждет жителей Днепра в 2024 году: перечень нововведений

В наступившем новом году украинцев ждет немало нововведений. Пенсионеров ждет…

Вблизи Днепра из реки Орель «выловили» автомобиль
Новости Днепра
Сегодня 17:10
Вблизи Днепра из реки Орель «выловили» автомобиль

В Днепровском районе в реке выловили автомобиль.

Последние новости

Когда жители Днепра будут праздновать Крещение, Татьяны и другие церковные праздники в январе: новые даты
Когда жители Днепра будут праздновать Крещение, Татьяны и другие церковные праздники в январе: новые даты

Церковники напомнили новые даты церковных праздников в январе.

Сегодня 17:57
2
просмотров
В Днепровском районе во время тревоги сбили ракету Х-59
В Днепровском районе во время тревоги сбили ракету Х-59

В Днепре во время тревоги, которая длилась с 15:57 до 17:29, слышали взрыв.

Сегодня 17:46
6
просмотров
Что ждет жителей Днепра в 2024 году: перечень нововведений
Что ждет жителей Днепра в 2024 году: перечень нововведений

В наступившем новом году украинцев ждет немало нововведений. Пенсионеров ждет перерасчет и индексация пенсий, но чтобы уйти на заслуженный отдых нужно будет иметь больше трудового стажа, чем те, кто вышел на пенсию в 2023 году, также увеличится прожиточный минимум, а…

Сегодня 17:25
4
просмотров
На Днепропетровщине почти неделю разыскивают пропавшую без вести семью
На Днепропетровщине почти неделю разыскивают пропавшую без вести семью

Нужна ваша помощь!

Сегодня 17:18
4
просмотров
Вблизи Днепра из реки Орель «выловили» автомобиль
Вблизи Днепра из реки Орель «выловили» автомобиль

В Днепровском районе в реке выловили автомобиль.

Сегодня 17:10
4
просмотров
Как предлагают назвать Синельниково: Роднополь, Приднепровск или Любомир
Как предлагают назвать Синельниково: Роднополь, Приднепровск или Любомир

На Днепропетровщине продолжается дерусификация топонимов.

Сегодня 16:18
10
просмотров
На Днепропетровщине ВАЗ врезался в двухэтажный автобус, ехавший в Польшу
На Днепропетровщине ВАЗ врезался в двухэтажный автобус, ехавший в Польшу

В Каменском на Днепропетровщине ВАЗ "догнал" переполненный пассажирами автобус.

Сегодня 16:09
3
просмотров
В Днепре в яхт-клубе «Сич» из-за аномально теплой зимы вот-вот расцветет магнолия (ФОТО)
В Днепре в яхт-клубе «Сич» из-за аномально теплой зимы вот-вот расцветет магнолия (ФОТО)

Аномальное тепло "разбудило" растение.

Сегодня 15:15
8
просмотров
Во время ракетных обстрелов Днепра пострадал уникальный музей
Во время ракетных обстрелов Днепра пострадал уникальный музей

В Днепре от взрывной волны пострадал один из музеев.

Сегодня 15:15
4
просмотров
В Днепре на Победе заметили десятки нераспроданных елок (ФОТО)
В Днепре на Победе заметили десятки нераспроданных елок (ФОТО)

Новый год наступил!

Сегодня 14:27
12
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх