В Днепре слышали взрыв: что известно

В Днепре во время воздушной тревоги слышали взрыв.
Как сообщали в Воздушных силах, в направлении города летела ракета.
Ракета в направлении Днепра! – сообщили в ВС.
Отметим, мониторинговые каналы писали, что работает ПВО.
Ждем официальную информацию от ОВА!
Обновлено: 17:29 – отбой!
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Александра Лучка
Автор:
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