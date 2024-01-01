В Днепре слышали взрыв: что известно

В Днепре во время тревоги, которая длилась с 15:57 до 17:29, слышали взрыв.

В наступившем новом году украинцев ждет немало нововведений. Пенсионеров ждет перерасчет и индексация пенсий, но чтобы уйти на заслуженный отдых нужно будет иметь больше трудового стажа, чем те, кто вышел на пенсию в 2023 году, также увеличится прожиточный минимум, а…