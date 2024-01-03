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В Днепре слышали громкие взрывы: будьте в безопасных местах

Сегодня 14:24
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Тревога продолжается – будьте в безопасных местах!

Новости Днепра про В Днепре слышали громкие взрывы: будьте в безопасных местах

Жители Днепра слышали громкие взрывы.

Перед этим в Воздушных силах сообщали, что на город летит ракета.

Ракета на Днепр! – написали в ВС.

Новости Днепра про В Днепре слышали громкие взрывы: будьте в безопасных местах

Тревога еще продолжается – будьте в безопасных местах. Ничего не снимайте и не публикуйте в сети.

Ждем официальную информацию от ОВА.

Обновлено: 14:35 – отбой!

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Новости Днепра про В Днепре слышали громкие взрывы: будьте в безопасных местахУкраїнська Новости Днепра про В Днепре слышали громкие взрывы: будьте в безопасных местахРусский

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