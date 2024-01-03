В Днепре слышали громкие взрывы: будьте в безопасных местах

Жители Днепра слышали громкие взрывы.
Перед этим в Воздушных силах сообщали, что на город летит ракета.
Ракета на Днепр! – написали в ВС.
Тревога еще продолжается – будьте в безопасных местах. Ничего не снимайте и не публикуйте в сети.
Ждем официальную информацию от ОВА.
Обновлено: 14:35 – отбой!
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