В Днепре слышали громкие взрывы: будьте в безопасных местах

Тревога еще продолжается – будьте в безопасных местах. Ничего не снимайте и не публикуйте в сети.

Перед этим в Воздушных силах сообщали, что на город летит ракета.

В этом году перерасчет пенсий для жителей Днепра пройдет в…

Как жителям Днепра будут повышать пенсии в течение 2024 года: график В этом году перерасчет пенсий для жителей Днепра пройдет в три этапа. В ПФУ ожидают, что средняя пенсия за год вырастет на несколько сотен и составит 6 тыс грн. 4 просмотров

Что нужно делать если оказался под завалами: инструкция для жителей Днепра С начала нового года страна-агрессор выпустила по Украине не менее 500 ракет и дронов. Часть из них были направлены в Днепр и попали в торговый центр, роддом, годом ранее ракета попала в жилой дом. Во всех этих случаях пострадали люди… 7 просмотров