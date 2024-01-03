У Дніпрі чули гучні вибухи: будьте в безпечних місцях

Тривога триває - будьте у безпечних місцях!

Мешканці Дніпра чули гучні вибухи.

Перед цим у Повітряних силах повідомляли, що на місто летить ракета.

Ракета на Дніпро! – написали у ПС.

Тривога ще триває – будьте у безпечних місцях. Нічого не знімайте та не публікуйте у мережі.

Чекаємо офіційну інформацію від ОВА.

Оновлено: 14:35 – відбій!

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