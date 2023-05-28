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  • В Днепре «скорая» не сразу согласилась приехать на помощь беспомощной женщине

В Днепре «скорая» не сразу согласилась приехать на помощь беспомощной женщине

Сегодня 13:51
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В Днепре скорая отказалась приехать к женщине, которую в беспомощном состоянии нашли вблизи Автовокзала.

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Об этом на своей Facebook-странице сообщила глава общественной организации «Госпожа Патронесса» Анна Карпеченкова.

Инцидент произошел в пятницу, 26 мая, вблизи днепровского Автовокзала.

По словам Анны Карпеченковой, она увидела женщину, которая лежала на земле и просила о помощи, потому что ей было плохо. Незнакомка была в беспомощном состоянии, без обуви и в нижнем белье. Однако смогла назвать свое имя и рассказала, что сегодня приехала из Курахово.

Друг Анны сразу позвонил в «скорую», но диспетчер стал расспрашивать не только о повреждениях, а состоянии опьянения и личных данных больной. Кроме того, он интересовался, почему она находилась здесь и что делала до того, как ей стало плохо.

Секундочку. Да мы ведь не врачи. Мой друг сдержанно и уверенно отвечает на вопросы оператора линии 103. Ему сообщают: «- Мы к пьяным не приезжаем». Занавес, – рассказывает Анна.

После этого женщина позвонила в полицию. Анна отметила, что ее долго расспрашивали о пострадавшей, но затем быстро приехали на место происшествия.

За это время женщине стало хуже, она говорила неразборчиво, пыталась сесть на асфальт, но падала и постоянно просила воды.

Говорит, что очень холодно. Отдаю ей свою теплую длинную жилетку: и согреет, и прикроет голые ноги, – рассказывает Анна.

Благодаря настойчивому общению патрульного, скорая все же приехала на место инцидент минут через 30. Врач осмотрела женщину. У нее диагностировали травму головы и забрали в больницу.

Новости Днепра про В Днепре

Новости Днепра про В Днепре

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