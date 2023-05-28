У Дніпрі “швидка” не відразу погодилася приїхати на допомогу безпорадній жінці

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила очільниця громадської організації “Пані Патронесса” Ганна Карпеченкова.
Інцидент стався у п’ятницю, 26 травня, поблизу дніпровського Автовокзалу.
За словами Ганни Карпеченкової, вона побачила жінку, яка лежала на землі і просила про допомогу, бо їй було погано. Незнайомка була в безпорадному стані, без взуття та в спідній білизні. Проте змогла назвати своє ім’я і розповіла, що сьогодні приїхала з Курахово.
Друг Ганни відразу зателефонував у “швидку”, але диспетчер почав розпитувати не тільки про ушкодження, а стан сп’яніння та особисті дані хворої. Крім цього, він цікавився, чому вона знаходилася тут та що робила до того, як їй стало зле.
Секундочку. Та ми ж не лікарі. Мій друг стримано та впевнено відповідає на запитання оператора лінії 103. Йому повідомляють: “- Ми до п’яних не виїжджаємо”. Занавєс, – розповідає Ганна.
Говорить, що дуже холодно. Віддаю їй свою теплу довгу жилетку: і зігріє, і прикриє голі ноги, – розповідає Ганна.
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