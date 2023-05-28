У Дніпрі “швидка” не відразу погодилася приїхати на допомогу безпорадній жінці

У Дніпрі швидка відмовилася приїхати до жінки, яку в безпорадному стані знайшли поблизу Автовокзалу.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила очільниця громадської організації “Пані Патронесса” Ганна Карпеченкова.

Інцидент стався у п’ятницю, 26 травня, поблизу дніпровського Автовокзалу.

За словами Ганни Карпеченкової, вона побачила жінку, яка лежала на землі і просила про допомогу, бо їй було погано. Незнайомка була в безпорадному стані, без взуття та в спідній білизні. Проте змогла назвати своє ім’я і розповіла, що сьогодні приїхала з Курахово.

Друг Ганни відразу зателефонував у “швидку”, але диспетчер почав розпитувати не тільки про ушкодження, а стан сп’яніння та особисті дані хворої. Крім цього, він цікавився, чому вона знаходилася тут та що робила до того, як їй стало зле.

Секундочку. Та ми ж не лікарі. Мій друг стримано та впевнено відповідає на запитання оператора лінії 103. Йому повідомляють: “- Ми до п’яних не виїжджаємо”. Занавєс, – розповідає Ганна.

Після цього жінка зателефонувала до поліції. Ганна зазначила, що її довго розпитували про постраждалу, але потім швидко приїхали на місце події.

За цей час жінці стало гірше, вона нерозбірливо говорила, намагалася сісти на асфальт, але падала та постійно просила води.

Говорить, що дуже холодно. Віддаю їй свою теплу довгу жилетку: і зігріє, і прикриє голі ноги, – розповідає Ганна.

Завдяки наполегливому спілкуванню патрульного, швидка все ж приїхала на місце інцидент хвилин через 30. Лікарка оглянула жінку. У неї діагностували травму голови та забрали до лікарні.

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