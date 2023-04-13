В Днепре скончался известный бодибилдер и мастер спорта Андрей Музыка

В Днепре ушел из жизни известный тренер и бодибилдер.

О печальном известии сообщили на странице Украинской федерации бодибилдинга и фитнеса в Instagram. По словам коллег, сердце спортсмена остановилось 11 апреля в 20 часов вечера.

Андрей Музыка – президент днепровского филиала Украинской федерации бодибилдинга и фитнеса. Он был мастером спорта и победителем ряда всеукраинских соревнований. Андрею было 49 лет.

“Андрей всегда останется в нашей памяти хорошим и положительным человеком, хорошим другом, хорошим функционером, который внес большой вклад в развитие нашей федерации и украинского бодибилдинга! Вся команда федерации UFBF скорбит, выражает соболезнования семье и близким», – говорится в посте.

Знакомые Андрея шокированы печальным известием. Для них его смерть стала неожиданностью. По словам друзей, он был требовательным, целеустремленным тренером, юмористом по натуре и добрым и искренним человеком.

Светлая память!

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