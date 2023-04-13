В Днепре скончался известный бодибилдер и мастер спорта Андрей Музыка

О печальном известии сообщили на странице Украинской федерации бодибилдинга и фитнеса в Instagram. По словам коллег, сердце спортсмена остановилось 11 апреля в 20 часов вечера.
Андрей Музыка – президент днепровского филиала Украинской федерации бодибилдинга и фитнеса. Он был мастером спорта и победителем ряда всеукраинских соревнований. Андрею было 49 лет.
“Андрей всегда останется в нашей памяти хорошим и положительным человеком, хорошим другом, хорошим функционером, который внес большой вклад в развитие нашей федерации и украинского бодибилдинга! Вся команда федерации UFBF скорбит, выражает соболезнования семье и близким», – говорится в посте.
Знакомые Андрея шокированы печальным известием. Для них его смерть стала неожиданностью. По словам друзей, он был требовательным, целеустремленным тренером, юмористом по натуре и добрым и искренним человеком.
Светлая память!
Читайте также:
Автор:
Электрификация всего мира началась в 1800 году, когда было изобретено…
В общине на Днепропетровщине отключат воду.
В Днепре цветет форзиция.
Ночью на Тополиной произошла авария.
Электрификация всего мира началась в 1800 году, когда было изобретено первое устройство для передачи «света» - вольтов столб, а до этого в 1799 году первый в мире источник электрической энергии изобрел ученый –физик Алекссандро Вольта.
В общине на Днепропетровщине отключат воду.
В Днепре цветет форзиция.
Россияне могут вернуться к массовым обстрелам уже осенью.
Ночью на Тополиной произошла авария.
Один из атрибутов Пасхи – крашеные яйца, их также светят в церкви, а во время трапезы по традиции нужно съесть одно пасхальное яйцо, чтобы быть здоровым и счастливым весь год. Сегодня украсить их можно несколькими способами – с помощью термопленки…
В Днепре запретят продавать искусственные цветы.
В среду, 12 апреля, в 19:25 на линию «101» сообщили о том, что на Калиновой в многоэтажке горит квартира.
В Днепре одни из самых дорогих для продажи квартиры.
Столичный газотрейдер едва не сорвал отопительный сезон в Днепропетровской области.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!