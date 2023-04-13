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У Дніпрі помер відомий бодібілдер та майстер спорту Андрій Музика

Сьогодні 17:17
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У Дніпрі пішов з життя відомий тренер та бодібілдер.

Новости Днепра про У Дніпрі помер відомий бодібілдер та майстер спорту Андрій Музика

Про сумну звістку повідомили на сторінці Української федерації бодібілдингу та фітнесу в Instagram. За словами колег, серце спортсмена зупинилося 11 квітня о 20 годині вечора. 

Андрій Музика – президент дніпровської філії Української федерації бодібілдингу та фітнесу. Він був майстром спорту та переможцем низки всеукраїнських змагань. Андрієві було 49 років. 

“Андрій завжди залишиться в нашій памʼяті доброю та позитивною людиною, гарним другом, хорошим функціонером, який зробив великий внесок в розвиток нашої федерації та українського бодібілдингу! Вся команда федерації UFBF сумує, висловлює співчуття сімʼї та близьким”, – йдеться у пості.

Знайомі Андрія шоковані сумною звісткою. Для них його смерть стала несподіванкою. За словами друзів, він був вимогливим, цілеспрямованим тренером, гумористом по натурі та доброю і щирою людиною.

Світла пам’ять!

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Новости Днепра про У Дніпрі помер відомий бодібілдер та майстер спорту Андрій МузикаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі помер відомий бодібілдер та майстер спорту Андрій МузикаРусский

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