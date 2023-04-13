Призвал мужчин вернуться домой: украинец поджег себя у консульства в Кракове

В четверг, 13 апреля, украинец совершил акт самосожжения перед консульством Украины в Кракове.
Об этом пишет польское издание RMF FM.
По предварительной информации, 63-летний мужчина пришел в консульство в Кракове, облил тело легковоспламеняющимся веществом и поджег себя. По словам очевидцев, перед этим он кричал на украинском языке и призвал людей вернуться на родину, чтобы защищать ее.
Прохожие, которые были рядом с ним, потушили мужчину и вызвали скорую. В настоящее время пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. На месте инцидента работает полиция.
Отметим, что украинский МИД еще не подтвердил эту информацию и не комментировал этот случай.
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