Призвал мужчин вернуться домой: украинец поджег себя у консульства в Кракове

В Кракове мужчина пытался себя сжечь.

В четверг, 13 апреля, украинец совершил акт самосожжения перед консульством Украины в Кракове.

Об этом пишет польское издание RMF FM.

По предварительной информации, 63-летний мужчина пришел в консульство в Кракове, облил тело легковоспламеняющимся веществом и поджег себя. По словам очевидцев, перед этим он кричал на украинском языке и призвал людей вернуться на родину, чтобы защищать ее.

Прохожие, которые были рядом с ним, потушили мужчину и вызвали скорую. В настоящее время пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. На месте инцидента работает полиция.

Отметим, что украинский МИД еще не подтвердил эту информацию и не комментировал этот случай.

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