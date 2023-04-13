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  • Янович прокомментировал скандал со Спартаком и сообщил о закрытии проекта «Подкаст терапия»

Янович прокомментировал скандал со Спартаком и сообщил о закрытии проекта «Подкаст терапия»

Сегодня 12:52
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Есть плохие новости для поклонников "Подкаст терапии".

Новости Днепра про Янович прокомментировал скандал со Спартаком и сообщил о закрытии проекта

Она прекращает свое существование.

Шоу, которое было очень популярным на YouTube, решили закрыть из-за скандала с одним из ведущих Спартаком Субботой.

Об этом сообщил комик и актер, соведущий шоу Евгений Янович в Instagram.

Я прочел всю текстовую версию расследования. По приведенным там фактам я знал об ОО «Украинская академия наук» и работе в «Институте когнитивного моделирования». Все остальное, как и для вас, – это новая информация. Мне сложно сделать выводы обо всем расследовании в данную секунду. Но есть решения, которые я принял, и они окончательные. 1. Завтра (13 апреля) в 9:00 не выйдет новый выпуск «Подкаст терапии». 2. В понедельник (17 апреля) никто не поедет в тур. Пока Коля занимается этим вопросом. Все средства будут возвращены. 3. А выйдет ли вообще когда-нибудь «Подкаст терапия»? Нет, – написал он.

И извинился перед своими поклонниками:

Я хотел бы попросить прощения. За что именно? Я не понимаю. Потому что я до сих пор не могу это все сложить в голове. Но я просто чувствую, что виноват.

Новости Днепра про Янович прокомментировал скандал со Спартаком и сообщил о закрытии проекта

Отметим, «Подкаст терапия» – шоу, которое начало выходить в период полномасштабной войны. Его публиковали на YouTube-канале Спартака Субботы. Всего вышло 86 подкастов. В программе ведущие говорили о психологии, мотивации, стрессе и о многом другом. 

Сам Спартак Суббота позиционирует себя как психолог, психотерапевт по когнитивно-поведенческой терапии, эксперт, блогер и т.д. Но недавно другой психолог – Илья Полуденный – выпустил ролик, в котором разоблачил известного блогера. Документальный фильм под названием “Сатердей. Человек, играющий спектакль” развенчивает мифы о Субботе. Илья утверждает, что известный психолог лжет о своих научных достижениях – например, на Scopus нет научных статей авторства Субботы, хотя он заявляет, что публиковался там. Кроме того, Полуденный говорит, что этот человек с 2020 года не находится в ассоциации УАКПТ, а его статус, как специалиста, не имеет аккредитации. Все эти факты не дают ему права называться когнитивно-поведенческим терапевтом и схема-терапевтом.

Сам Спартак уже успел отреагировать на обвинения. Он опубликовал обращение в TikTok, где сказал:

Это не первый хейт, с которым я сталкиваюсь, это нормально, так будет и дальше. Я это переживу, но я не позволю оскорблять свою аудиторию, обзывать ее и делать выводы по поводу людей, которые меня слушают, смотрят, которым я нравлюсь. Это какие-то неправильные выводы, как мне кажется. Я со всем могу смириться, кроме обид в сторону моих близких людей и моих зрителей. У меня нормальная аудитория, у меня здоровые, хорошие люди. Если человек завидует или чем-то недоволен, то это его персональная проблема.

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Новости Днепра про Янович прокомментировал скандал со Спартаком и сообщил о закрытии проекта Українська Новости Днепра про Янович прокомментировал скандал со Спартаком и сообщил о закрытии проекта Русский

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