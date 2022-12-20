В Днепре «шумного» соседа поймали с наркотиками: фото

В Днепре на улице Судца поймали "шумного" соседа с наркотиками.

Жильцы дома на улице Судца пожаловались на шумного соседа. Когда патрульные пришли к квартире, дверь им открыл мужчина и рассказал, что снимает это жилье. Копы заметили, что у мужчины признаки наркотического опьянения, поэтому решили проверить квартиру.

В квартире они нашли: коробки, в которых находились стеклянные колбы, резиновые шланги, капельницы, а также большие и маленькие пакеты с наркотиками, пластиковые банки и канистры с неизвестными химическими веществами.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, а мужчину доставили в участок.

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