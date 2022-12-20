Не давав спати сусідам: у Дніпрі піймали з наркотиками

У Дніпрі на вулиці Судця піймали "шумного" сусіда з наркотиками.

Мешканці будинки на вулиці Судця поскаржилися на свого сусіда, який сильно шумів. Коли патрульні прийшли до квартири, двері їм відчинив чоловік, і розповів, що винаймає це житло. Копи помітили, що чоловік має ознаки наркотичного сп’яніння, тому вирішили перевірити квартиру.

У квартирі вони знайшли: коробки, в яких були скляні колби, гумові шланги, крапельниці, а також великі та маленькі пакети з наркотиками, пластикові банки та каністри з невідомими хімічними речовинами.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, а чоловіка доставили у відділок.

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