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В Днепре сгорел шелтер для переселенцев

Сегодня 13:26
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В Днепре сгорел шелтер для переселенцев, теперь нужна помощь.

Новости Днепра про В Днепре сгорел шелтер для переселенцев

7 декабря на улице Новокрымской загорелся шелтер для вынужденных переселенцев. К счастью, никто не пострадал. Как рассказал руководитель ОСМД Олег Браславец, в помещении произошло замыкание старой электропроводки, из-за чего начался сильный пожар. До приезда пожарных люди самостоятельно эвакуировались.

Здание уцелело, но внутри сгорела техника, мебель, оборудование, бытовые и личные вещи обитателей шелтера: документы, гаджеты, постельное белье. Людей расселили по квартирам и соседним центрам.

Однако теперь нужно убрать последствия пожара и сделать ремонт. Часть сантехники, техники и мебели принадлежала организации деток-аутистов , а центру эти вещи дали в аренду. Теперь нужно возместить им ущерб. После восстановления шелтера, туда снова будут селить людей.

Может, у кого осталось после ремонта остатки материалов? Любых. Буду благодарен. Прошу помочь материально, любыми суммами. Все нужно делать быстро. Холода наступили, люди без крова, везде дорого, – написал Олег Браславец.

Узнать, как помочь и связаться с руководителем ОСМД можно по ссылке

 

Новости Днепра про В Днепре сгорел шелтер для переселенцев

Новости Днепра про В Днепре сгорел шелтер для переселенцев

Новости Днепра про В Днепре сгорел шелтер для переселенцев

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