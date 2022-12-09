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Патрульные Днепра напомнили, что означают сигналы регулировщика (ВИДЕО)

Сегодня 13:11
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В Днепре из-за отключения электроэнергии могут не работать светофоры.

Новости Днепра про Патрульные Днепра напомнили, что означают сигналы регулировщика (ВИДЕО)

Поэтому, чтобы избежать аварий в часы пик, на сложных перекрестках будут работать регулировщики.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области.

Напомним, сигналы регулировщика – не только для водителей, но и для пешеходов.

Поэтому это видео нужно просмотреть всем: инспектор отдела по связям с общественностью Тарас Березный напомнил основные сигналы регулировщика, чтобы не растеряться, когда светофор отключен:

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