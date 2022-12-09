У Дніпрі згорів шелтер для переселенців

У Дніпрі згорів шелтер для переселенців, тепер потрібна допомога.

7 грудня на вулиці Новокримській загорівся шелтер для вимушених переселенців. На щастя, ніхто не постраждав. Як розповів керівник ОСББ Олег Браславець, у приміщенні сталося замикання старої електропроводки, через що почалася сильна пожежа. До приїзду вогнеборців люди самостійно евакуювалися.

Будівля вціліла, але всередині згоріли техніка, меблі, обладнання, побутові та особисті речі мешканців шелтеру: документи, гаджети, постільна білизна. Людей розселили по квартирам та сусідні центрам.

Проте тепер потрібно прибрати наслідки пожежі та зробити ремонт. Частина сантехніки, техніки та меблів належала організації діток-аутистів і центру ці речі дали в оренду. Тепер треба відшкодувати їм збитки. Після відновлення шелтеру, туди знову будуть селити людей.

Може, у когось залишилося після ремонту залишки матеріалів? Будь-яких. Буду вдячний. Прошу допомогти матеріально, будь-якими сумами. Все треба робити швидко. Холоди настали, люди без даху над головою, скрізь дорого, – написав Олег Браславець. Дізнатися, як допомогти та зв’язатися з керівником ОСББ можна за посиланням

Читайте також:

Українська

Автор: