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В Днепре сегодня некоторые трамваи временно изменили маршрут: подробности

Сегодня 10:13
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре сегодня некоторые трамваи временно изменили маршрут: подробности

Сегодня, 9 января, в Днепре некоторые трамваи изменили маршрут.

Так, с 8:25 трамваи №12 и №17 курсируют через ул. Вокзальную – без заезда на площадь Десантников, а с 9:20 трамваи №19 курсируют без заезда на площадь Старомостовую.

Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.

Кроме того, на улице Кайдакской из-за ДТП задерживается движение трамваев №18 и №19 в направлении ж/м Левобережный-3. UPD: движение трамваев возобновлено!

Информация может дополняться!

Обновлено: с 11:15 трамваи №12, №17 и №19 курсируют по обычным маршрутам (с заездом на площадь Старомостовую и площадь Десантников). 

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