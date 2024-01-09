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У Дніпрі сьогодні деякі трамваї тимчасово змінили маршрут: подробиці

Сьогодні 10:13
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні деякі трамваї тимчасово змінили маршрут: подробиці

Сьогодні, 9 січня, у Дніпрі деякі трамваї змінили маршрут.

Так, з 8:25 трамваї №12 та №17 курсують через вул. Вокзальну – без заїзду на площу Десантників, а з 9:20 трамваї №19 курсують без заїзду на площу Старомостову.

Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.

Крім того, на вулиці Кайдацькій через ДТП затримується рух трамваїв №18 та №19 у напрямку ж/м Лівобережний-3.

Інформація може доповнюватися!

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні деякі трамваї тимчасово змінили маршрут: подробиціУкраїнська

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