У Дніпрі сьогодні деякі трамваї тимчасово змінили маршрут: подробиці

Сьогодні, 9 січня, у Дніпрі деякі трамваї змінили маршрут.
Так, з 8:25 трамваї №12 та №17 курсують через вул. Вокзальну – без заїзду на площу Десантників, а з 9:20 трамваї №19 курсують без заїзду на площу Старомостову.
Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.
Крім того, на вулиці Кайдацькій через ДТП затримується рух трамваїв №18 та №19 у напрямку ж/м Лівобережний-3.
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