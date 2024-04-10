В Днепре сегодня на весь день выключат свет: адреса

Сегодня, 10 апреля, в Днепре снова будут выключать свет.
Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, ориентировочно с 8:00 до 20:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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