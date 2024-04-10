В Днепре сегодня на весь день выключат свет: адреса

Подготовьтесь!

Сегодня, 10 апреля, в Днепре снова будут выключать свет.

Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, ориентировочно с 8:00 до 20:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Строителей: 22;

ул. Новокрымская: 8-А, 42;

ул. Рабочая: 73;

ул. Фабрично-заводская: 25.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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