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В Днепре сегодня на весь день выключат свет: адреса

Сегодня 07:00
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Новости Днепра про В Днепре сегодня на весь день выключат свет: адреса

Сегодня, 10 апреля, в Днепре снова будут выключать свет.

Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, ориентировочно с 8:00 до 20:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Строителей: 22;
  • ул. Новокрымская: 8-А, 42;
  • ул. Рабочая: 73;
  • ул. Фабрично-заводская: 25.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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