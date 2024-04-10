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У Дніпрі сьогодні на увесь день вимкнуть світло: адреси

Сьогодні 07:00
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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні на увесь день вимкнуть світло: адреси

Сьогодні, 10 квітня, у Дніпрі знову будуть вимикати світло.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, орієнтовно з 8:00 до 20:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Будівельників: 22;
  • вул. Новокримська: 8-А, 42;
  • вул. Робоча: 73;
  • вул. Фабрично-заводська: 25.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні на увесь день вимкнуть світло: адресиУкраїнська

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