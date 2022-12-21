В Днепре с улиц уберут бочки с водой: куда их перевезут

Эти бочки ставили на территории днепровских школ. При необходимости люди могли прийти сюда и набрать технической воды. Однако через некоторое время бочки начали ломать вандалы. Они откручивали краны, поэтому емкость становилась не пригодной для использования. Воровали также кабели, которые не давали воде замерзнуть, пишет «Наше місто».
Теперь бочки спрячут в помещение школ, чтобы они были под наблюдением.
По словам заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко, в школах эти бочки будут наполняться водой и набрать ее можно будет в любое время, кроме комендантского часа.
Кроме того, Михаил Лысенко призывает людей держать дома стратегический запас воды и просит не пользоваться бочками, когда в домах есть водоснабжение.
Уже были такие случаи, когда люди набирали воду в бочках, хотя дома у них было водоснабжение.
Спрашиваем, зачем вы это делаете. Говорят, здесь бесплатно, – отметил Лысенко.
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