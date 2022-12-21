Снежинки на окнах и веточки хвои в салоне: в Днепре трамвай №1 украсили к праздникам

Украшать елку и квартиру к праздникам – выбор каждого, но нам всем сейчас не хватает положительных эмоций. Поэтому если вы еще не украсили новогоднее дерево дома, праздничное настроение можно поискать в днепровском трамвае №1.
Там в салоне появились веточки хвои, разноцветные шарики, мишура и снежинки.
Фото опубликовали в Telegram-канале «Днепр оперативный».
Даже самый мрачный пассажир улыбнется, увидев такую красоту.
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