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  • Снежинки на окнах и веточки хвои в салоне: в Днепре трамвай №1 украсили к праздникам

Снежинки на окнах и веточки хвои в салоне: в Днепре трамвай №1 украсили к праздникам

Сегодня 11:43
просмотров

Новогодние праздники подкрались незаметно. Очень скоро мы будем встречать Новый год и праздновать Рождество.

Новости Днепра про Снежинки на окнах и веточки хвои в салоне: в Днепре трамвай №1 украсили к праздникам

Украшать елку и квартиру к праздникам – выбор каждого, но нам всем сейчас не хватает положительных эмоций. Поэтому если вы еще не украсили новогоднее дерево дома, праздничное настроение можно поискать в днепровском трамвае №1.

Там в салоне появились веточки хвои, разноцветные шарики, мишура и снежинки.

Фото опубликовали в Telegram-канале «Днепр оперативный».

Новости Днепра про Снежинки на окнах и веточки хвои в салоне: в Днепре трамвай №1 украсили к праздникам

Новости Днепра про Снежинки на окнах и веточки хвои в салоне: в Днепре трамвай №1 украсили к праздникам

Даже самый мрачный пассажир улыбнется, увидев такую ​​красоту.

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Новости Днепра про Снежинки на окнах и веточки хвои в салоне: в Днепре трамвай №1 украсили к праздникамУкраїнська Новости Днепра про Снежинки на окнах и веточки хвои в салоне: в Днепре трамвай №1 украсили к праздникамРусский

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