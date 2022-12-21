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Компания Илона Маска снизила цены на Starlink для украинцев

Сегодня 14:55
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Компания Илона Маска SpaceX снизила цену на технологию спутникового интернета Starlink для Украины.

Новости Днепра про Компания Илона Маска снизила цены на Starlink для украинцев

Об этом идет речь на сайте компании.

Так, стоимость заказа Starlink снизилась на $100 – с $700 до $600. В набор входят терминал, крепеж и Wi-Fi маршрутизатор. Сама доставка обойдется в 50 долларов. Она длится 2-3 недели.

Отметим, с 29 декабря месячная абонплата для украинцев за Starlink будет составлять 75 долларов вместо 60 долларов.

Напомним, ранее мы писали, что Starlink теперь можно ввозить в Украину без пошлин и НДС, но его стоимость вырастет.

Также мы сообщали, что украинские коты оккупировали тарелки Starlink и греются на них.

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