Компания Илона Маска снизила цены на Starlink для украинцев

Компания Илона Маска SpaceX снизила цену на технологию спутникового интернета Starlink для Украины.

Об этом идет речь на сайте компании.

Так, стоимость заказа Starlink снизилась на $100 – с $700 до $600. В набор входят терминал, крепеж и Wi-Fi маршрутизатор. Сама доставка обойдется в 50 долларов. Она длится 2-3 недели.

Отметим, с 29 декабря месячная абонплата для украинцев за Starlink будет составлять 75 долларов вместо 60 долларов.

Напомним, ранее мы писали, что Starlink теперь можно ввозить в Украину без пошлин и НДС, но его стоимость вырастет.

Также мы сообщали, что украинские коты оккупировали тарелки Starlink и греются на них.

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