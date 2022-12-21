Компания Илона Маска снизила цены на Starlink для украинцев

Об этом идет речь на сайте компании.
Так, стоимость заказа Starlink снизилась на $100 – с $700 до $600. В набор входят терминал, крепеж и Wi-Fi маршрутизатор. Сама доставка обойдется в 50 долларов. Она длится 2-3 недели.
Отметим, с 29 декабря месячная абонплата для украинцев за Starlink будет составлять 75 долларов вместо 60 долларов.
Напомним, ранее мы писали, что Starlink теперь можно ввозить в Украину без пошлин и НДС, но его стоимость вырастет.
Также мы сообщали, что украинские коты оккупировали тарелки Starlink и греются на них.
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