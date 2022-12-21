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У Дніпрі з вулиць приберуть бочки з водою: куди їх перевезуть

Сьогодні 16:17
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Діжки з водою, які встановили на випадок блекауту, заховають в школах.

Новости Днепра про У Дніпрі з вулиць приберуть бочки з водою: куди їх перевезуть

Ці бочки ставили на території дніпровських шкіл. За потреби, люди могли прийти сюди та набрати технічної води. Проте через деякий час діжки почали ламати вандали. Вони відручували крани, через що ємність ставала не придатною для використання. Крали також кабелі, які не давали воді замерзнути, пише “Наше місто”.

Тепер бочки заховають у приміщення шкіл, щоб вони були під наглядом.

За словами заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенко, у школах ці бочки будуть наповнюватися водою та набрати її можна буде в будь-який час, крім комендантської години.

Крім цього Михайло Лисенко закликає людей тримати вдома стратегічний запас води та просить не користуватися бочками, коли в будинках є водопостачання.

Уже були такі випадки, коли люди набирали воду в бочках, хоча вдома у них було водопостачання.

Запитуємо, навіщо ви це робите. Говорять, тут безкоштовно, – зазначив Лисенко.

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Новости Днепра про У Дніпрі з вулиць приберуть бочки з водою: куди їх перевезутьУкраїнська

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