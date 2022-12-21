«Снесут» в ближайшее время: в Днепре начался демонтаж памятника Чкалову

Так, 16 декабря в Днепре были демонтированы памятники Александру Пушкину и Володе Дубинину.
Сегодня же начался демонтаж памятника Чкалову.
Фото и видео опубликовали в Telegram-канале «Днепр областной».
Отмечается, что специалисты изучают основу и решают, какую технику привлечь, чтобы быстро выполнить демонтаж. Поэтому памятник «снесут» в ближайшее время.
Напомним, всего в Днепре демонтируют около 10 монументов. В частности, памятники Максиму Горькому, Александру Матросову и Ефиму Пушкину.
Все демонтированные памятники будут находиться на территории коммунального предприятия «Зооконтроль».
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