В Днепре с самого утра огромные очереди на заправках

На днепровских заправках ажиотаж с самого утра.

Жители Днепра сообщают, что на заправках города с утра ажиотаж. Водители стоят в длиннющих очередях. Фотографии с АЗС на Победе были опубликованы в местных телеграмм-каналах.

Отметим, что пока дефицита топлива нет, поэтому не нужно стоять в очередях и создавать ажиотаж. Ситуация под контролем.

Напомним, вчера Украина снова пережила массовую ракетную атаку, которая вывела из строя нашу энергосистему. В настоящее время большинство областей со светом. В Днепропетровской области около половины людей уже с электричеством. Но пока в Днепре нет воды из-за обесточенных насосных станций водоканала.

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