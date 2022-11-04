В Днепре с понедельника два трамвая будут заканчивать работу раньше

Такие изменения связаны с ремонтными работами на Вокзальной площади.

Отмечается, что 7 и 8 ноября 2022 трамваи №11, №15 закончат свою работу раньше. Последние отправления с окончательных остановок:

Об этом сообщили в администрации КП «Днепровский электротранспорт».

В Днепре два трамвая закончат работу раньше.

В Днепре в McDonald's на Старомостовой был замечен персонал.

В Днепре проезд в маршрутке в одну сторону обойдется в…

Кататься весь день за 20 грн: как сэкономить на общественном транспорте в Днепре (МАРШРУТЫ) В Днепре проезд в маршрутке в одну сторону обойдется в 15 грн, на трамвае или троллейбусе – 8 грн. Если в место, где вы работаете от дома можно добраться только с помощью «рогатого» или трамвая – то это большая удача… просмотров

Кто может получить бронь во время мобилизации: Рада приняла соответствующий законопроект Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №7687 о порядке бронирования военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. 1 просмотров

«Далее — депутинизация»: Данилов заявил, что кремль находится в стадии потери контроля Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что власть в россии переходит в руки уголовно-террористической группировки и сама рф превратилась в "failed state". 0 просмотров