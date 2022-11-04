У Дніпрі з понеділка два трамваї закінчуватимуть роботу раніше

Про це повідомили в адміністрації КП «Дніпровський електротранспорт».
Зазначається, що 7 та 8 листопада 2022 року трамваї №11, №15 закінчать свою роботу раніше. Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Маршрут №11
Маршрут №15
Такі зміни пов’язані з ремонтними роботами на площі Вокзальній.
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