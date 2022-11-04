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У Дніпрі з понеділка два трамваї закінчуватимуть роботу раніше

Сьогодні 15:52
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У Дніпрі два трамваї закінчать роботу раніше.

Новости Днепра про У Дніпрі з понеділка два трамваї закінчуватимуть роботу раніше

Про це повідомили в адміністрації КП «Дніпровський електротранспорт».

Зазначається, що 7 та 8 листопада 2022 року трамваї №11, №15 закінчать свою роботу раніше. Останні відправлення з кінцевих зупинок:

Маршрут №11

  • від Залізничного вокзалу о 20 год. 55 хв.;
  • від ДМЗ о 20 год. 15 хв.

Маршрут №15

  • від Залізничного вокзалу о 21 год. 01 хв.;
  • від вул. Криворізької о 20 год. 33 хв.

Такі зміни пов’язані з ремонтними роботами на площі Вокзальній.

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