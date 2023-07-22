В Днепре с недостроя упал нетрезвый 13-летний подросток

В Днепре на одной из недостроек произошел несчастный случай.

Инцидент произошел еще 20 июля. На улице Орловской, по одной из недостроев, гулял 13-летний мальчик. В какой-то момент он упал.

Об этом пишет Информатор.

Подросток упал со 2-го этажа, потому остался жив, но сильно травмировался.

Приехавшие на вызов медики скорой, диагностировали у ребенка кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга.

Кроме этого, вероятно, подросток был в состоянии алкогольного опьянения.

По словам полиции, делом занимаются ювенальные полицейские.

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