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У Дніпрі з недобудови впав нетверезий 13-річний підліток

Сьогодні 15:00
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У Дніпрі на одній із недобудов стався нещасний випадок.
Новости Днепра про У Дніпрі з недобудови впав нетверезий 13-річний підліток

фото умовне

Інцидент стався ще 20 липня. На вулиці Орловській, по одній із недобудов гуляв 13-річний хлопчик. У якийсь момент він впав до низу.

Про це пише Інформатор.

Підліток впав з 2-го поверху, тому залишився живим, але сильно травмувався.

Медики швидкої, які приїхала на виклик, діагностували у дитини кататравму, закриту черепно-мозкову травму, а також струс мозку.

Крім цього, ймовірно підліток був у стані алкогольного сп’яніння.

За словами поліції, справою займаються ювенальні поліцейські.

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