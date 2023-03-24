В Днепре резко похолодает: когда на город обрушатся дожди со снегом и мороз

Март этого года показался довольно капризным в плане погоды. А вот известная синоптика удивила неожиданным прогнозом на ближайшую неделю. По словам Наталки Диденко, 24 марта воздух прогреется до +20 градусов тепла, а уже через несколько дней нас ждут дожди и даже морозы.
Теплые дни продлятся недолго, ведь из-за циклонов и атмосферных фронтов, в конце марта на Украину обрушится холод и непогода.
Ближе к 28 марта температура воздуха будет существенно снижаться, сначала до +4…+9 градусов, а впоследствии и до нуля. Синоптикиня призвала готовиться к скачкам давления и мигрени, из-за резкой смены погоды.
Что касается Днепра, то сегодня и в субботу в городе будет по-весеннему тепло, воздух прогреется до +20, но уже в воскресенье небо затянет дождевыми облаками. На следующей неделе столбики термометра резко опустятся до -1. Поэтому пока что далеко не прячьте свои теплые вещи, они вам еще понадобятся.
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