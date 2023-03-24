У Дніпрі різко похолодає: коли на місто обрушаться дощі зі снігом та мороз

Синоптики здивували несподіваним прогнозом похолодання, яке накриє Україну та Дніпро найближчим часом.

Березень цього року видався досить примхливим в плані погоди. І ось відома синоптикиня здивувала несподіваним прогнозом на найближчий тиждень. За словами Наталки Діденко, 24 березня повітря прогріється до +20 градусів тепла, а вже через декілька днів, на нас чекають дощі та навіть морози.

Теплі дні триватимуть недовго, адже через циклони та атмосферні фронти, в кінці березня на Україну обрушиться холод та негода.

Ближче до 28 березня температура повітря істотно знижуватиметься, спочатку до +4…+9 градусів, а згодом і до нуля. Синоптикиня закликала готуватися до стрибків тиску та мігрені, через різку зміну погоди.

Що ж стосується Дніпра, то сьогодні та в суботу в місті буде по-весняному тепло, повітря прогріється до +20, але вже в неділю небо затягне дощовими хмарами. Наступного тижня, стовпчики термометра різко опустяться до -1. Тому поки що далеко не ховайте свої теплі речі, вони вам ще знадобляться.

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