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  • У Дніпрі різко похолодає: коли на місто обрушаться дощі зі снігом та мороз

У Дніпрі різко похолодає: коли на місто обрушаться дощі зі снігом та мороз

Сьогодні 12:35
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Синоптики здивували несподіваним прогнозом похолодання, яке накриє Україну та Дніпро найближчим часом.

Новости Днепра про У Дніпрі різко похолодає: коли на місто обрушаться дощі зі снігом та мороз

Березень цього року видався досить примхливим в плані погоди. І ось відома синоптикиня здивувала несподіваним прогнозом на найближчий тиждень. За словами Наталки Діденко, 24 березня повітря прогріється до +20 градусів тепла, а вже через декілька днів, на нас чекають дощі та навіть морози. 

Теплі дні триватимуть недовго, адже через циклони та атмосферні фронти, в кінці березня на Україну обрушиться холод та негода.

Ближче до 28 березня температура повітря істотно знижуватиметься, спочатку до +4…+9 градусів, а згодом і до нуля. Синоптикиня закликала готуватися до стрибків тиску та мігрені, через різку зміну погоди. 

Що ж стосується Дніпра, то сьогодні та в суботу в місті буде по-весняному тепло, повітря прогріється до +20, але вже в неділю небо затягне дощовими хмарами. Наступного тижня, стовпчики термометра різко опустяться до -1. Тому поки що далеко не ховайте свої теплі речі, вони вам ще знадобляться. 

Новости Днепра про У Дніпрі різко похолодає: коли на місто обрушаться дощі зі снігом та мороз

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Новости Днепра про У Дніпрі різко похолодає: коли на місто обрушаться дощі зі снігом та морозУкраїнська

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