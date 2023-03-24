Оторвали лапку: в Днепре в помощи нуждается котенок Брауни, над которым поиздевались люди

В Днепре спасают котенка, которому перебили палкой лапку.

Об этом рассказала волонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

По словам Ольги, раненого котенка подбросили в заброшенное здание. Скорее всего, кто-то умышленно перебил ему одну из лапок, которая теперь болтается в разные стороны и держится на одном сухожилии. Ветеринары говорят, что конечность спасти еще можно, зафиксировав ее спицами. Но если этого не сделать в ближайшее время, придется делать ампутацию.

Котенок, которого назвали Брауни, совсем маленький. В настоящее время животное находится в ветеринарной клинике, где его готовят к операции, на которую нужно собрать средства. По словам волонтера, лечение обойдется более чем в 10 тысяч гривен.

Если у вас есть возможность помочь маленькой Брауни, то средства можно перечислить по реквизитам ниже.

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга

Картки для допомоги:

Уманчик Ольга Валентиновна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

Расчётный счет PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299

Назначение “Благотворительная помощь для кішечки Брауні”

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