Оторвали лапку: в Днепре в помощи нуждается котенок Брауни, над которым поиздевались люди

Об этом рассказала волонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.
По словам Ольги, раненого котенка подбросили в заброшенное здание. Скорее всего, кто-то умышленно перебил ему одну из лапок, которая теперь болтается в разные стороны и держится на одном сухожилии. Ветеринары говорят, что конечность спасти еще можно, зафиксировав ее спицами. Но если этого не сделать в ближайшее время, придется делать ампутацию.
Котенок, которого назвали Брауни, совсем маленький. В настоящее время животное находится в ветеринарной клинике, где его готовят к операции, на которую нужно собрать средства. По словам волонтера, лечение обойдется более чем в 10 тысяч гривен.
Если у вас есть возможность помочь маленькой Брауни, то средства можно перечислить по реквизитам ниже.
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