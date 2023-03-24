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  • Оторвали лапку: в Днепре в помощи нуждается котенок Брауни, над которым поиздевались люди

Оторвали лапку: в Днепре в помощи нуждается котенок Брауни, над которым поиздевались люди

Сегодня 11:18
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В Днепре спасают котенка, которому перебили палкой лапку.

Новости Днепра про Оторвали лапку: в Днепре в помощи нуждается котенок Брауни, над которым поиздевались люди

Об этом рассказала волонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

По словам Ольги, раненого котенка подбросили в заброшенное здание. Скорее всего, кто-то умышленно перебил ему одну из лапок, которая теперь болтается в разные стороны и держится на одном сухожилии. Ветеринары говорят, что конечность спасти еще можно, зафиксировав ее спицами. Но если этого не сделать в ближайшее время, придется делать ампутацию.

Котенок, которого назвали Брауни, совсем маленький. В настоящее время животное находится в ветеринарной клинике, где его готовят к операции, на которую нужно собрать средства. По словам волонтера, лечение обойдется более чем в 10 тысяч гривен.

Если у вас есть возможность помочь маленькой Брауни, то средства можно перечислить по реквизитам ниже.

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги: 
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk
 
Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Назначение “Благотворительная помощь для кішечки Брауні”
 

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Новости Днепра про Оторвали лапку: в Днепре в помощи нуждается котенок Брауни, над которым поиздевались людиУкраїнська Новости Днепра про Оторвали лапку: в Днепре в помощи нуждается котенок Брауни, над которым поиздевались людиРусский

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