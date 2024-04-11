В Днепре реконструируют легендарный плавающий автомобиль

В Техническом музее «Машины времени» реконструируют необычный экспонат. Самодельную машину-амфибию, которую создал в 1970-х житель города Изюм Харьковской области Георгий Шкарупа.
Об этом сообщили на Facebook-странице музея.
Уже завершили ремонт и стендовые испытания двигателя самодельного автомобиля-амфибии, которого его создатель прозвал «Муравей».
Скоро поплывем! Надеюсь, ходовые испытания начнутся как можно скорее, — говорится на странице музея.
Ось так кількадесят років тому машина-амфібія каталася по воді.
«Амфибия» — машина, способная передвигаться по суше и по воде или под водой. Таковыми бывают танки, бронетранспортеры, авто и тракторы. «Амфибиями» также называют самолеты, приспособленные для посадки на суше и на воде.
Чтобы оживить легендарный автомобиль, автотехникам пришлось попотеть, почти полностью разобрать машину и собрать заново, заменив старые детали.
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