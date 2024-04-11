В Днепре реконструируют легендарный плавающий автомобиль

Легендарный самодельный автомобиль-амфибию реконструируют в Днепре.

В Техническом музее «Машины времени» реконструируют необычный экспонат. Самодельную машину-амфибию, которую создал в 1970-х житель города Изюм Харьковской области Георгий Шкарупа.

Об этом сообщили на Facebook-странице музея.

Уже завершили ремонт и стендовые испытания двигателя самодельного автомобиля-амфибии, которого его создатель прозвал «Муравей».

Скоро поплывем! Надеюсь, ходовые испытания начнутся как можно скорее, — говорится на странице музея.

Ось так кількадесят років тому машина-амфібія каталася по воді.

«Амфибия» — машина, способная передвигаться по суше и по воде или под водой. Таковыми бывают танки, бронетранспортеры, авто и тракторы. «Амфибиями» также называют самолеты, приспособленные для посадки на суше и на воде.

Чтобы оживить легендарный автомобиль, автотехникам пришлось попотеть, почти полностью разобрать машину и собрать заново, заменив старые детали.

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