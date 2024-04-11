У Технічному музеї “Машини часу” реконструюють незвичний експонат. Саморобну машину-амфібію, яку створив у 1970-х житель міста Ізюм на Харківщині Георгій Шкарупа.
Про це повідомили на Facebook-сторінці музею.
Наразі вже завершили ремонт та стендові випробовування двигуна саморобного автомобіля-амфібії, якого його творець прозвав “Муравей”.
Незабаром попливемо! Сподіваюсь ходові випробування почнуться незабаром, – йдеться на сторінці музею.
Ось так кількадесят років тому машина-амфібія каталася по воді.
“Амфібія” — машина, спроможна пересуватись і суходолом і водою або й під водою. Такими бувають танки, бронетранспортери, автомобілі і трактори. “Амфібіями” також називають літаки, пристосовані для посадки на суші і на воді.
Аби оживити легендарний автомобіль, автотехнікам довелося попітніти та майже повністю розібрати машину та зібрати заново, замінивши старі деталі.
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