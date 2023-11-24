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  • В Днепре разоблачили «Остапа Бендера», который, будучи солдатом, получал офицерскую зарплату

В Днепре разоблачили «Остапа Бендера», который, будучи солдатом, получал офицерскую зарплату

Сегодня 11:33
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В Днепре разоблачили фальшивого офицера.

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Как рассказали в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона, военнообязанный, будучи солдатом, выдал себя за офицера. Подделав военный билет, он вступил на службу в воинскую часть как лейтенант.

Еще в марте 2022 года «Остап Бендер», когда его должны были мобилизовать как солдата, решил схитрить и выдать себя за лейтенанта, чтобы получить должность повыше. Он самостоятельно присвоил себе новое звание, подделав документы. Липовый военный билет отдал в строевую часть.

Сначала никто не заподозрил обман, поэтому подозреваемый проходил военную службу в должностях офицерского состава и получал соответствующую зарплату. Таким образом, «Остапу Бендеру» ошибочно выплатили 68 тысяч 200 гривен из украинского бюджета.

Впоследствии подделку заметили, поэтому фальшивому офицеру грозит штраф от двух тысяч до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (это где-то 51 тысяча гривен) или общественные работы на срок от двухсот до двухсот сорока часов, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы сроком до трех лет.

Ему инкриминируют подделку документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов и мошенничество (ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 УК Украины).

Предстоит еще суд, который решит судьбу новоиспеченного «Остапа Бендера».

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